Ο Κοστίνια ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για τον πρώτο αγώνα με τη Λεβερκούζεν στα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League και τόνισε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους στην ομάδα.

Ο Πορτογάλος πλάγιος μπακ ήταν αυτός που είχε ανοίξει τον δρόμο για τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην αναμέτρηση των δύο ομάδων στη League Phase και είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης (17/2)…

Για το αν είναι ένας αγώνας που θα δώσει αγωνιστική ώθηση: «Όλα τα παιχνίδια είναι ευκαιρίες για εμφανίσεις και αποτελέσματα. Παντού προσπαθούμε για το καλύτερο, στα δύο τελευταία ματς δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχουμε τεράστια επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα. Είναι ένα νέο ματς θα προσπαθήσουμε για μία καλή εμφάνιση και το αποτέλεσμα».

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Πάντα για εμάς είναι σημαντική η στήριξη του κόσμου. Θα είναι μαζί μας και αύριο, τους χρειαζόμαστε, είναι σημαντική και μας δίνουν δύναμη».

Για το αν αισθάνεται πιο άνετα επειδή αντιμετώπισε ξανά, πρόσφατα, τη Λεβερκούζεν: «Γνωρίζουμε καλά τη δυσκολία του αγώνα, είναι μια μεγάλη ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές, είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, θα το προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε θέληση για τη νίκη και επιθυμία για καλή εμφάνιση. Η προσέγγιση είναι η ίδια, παίζουμε πάντοτε καλά στο γήπεδό μας για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν οι παίκτες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα παιχνίδια σε κάθε διοργάνωση: «Όλα τα παιχνίδια τα προετοιμάζουμε το ίδιο, θέλουμε να παίζουμε καλά και να τα κερδίζουμε. Ίσως αλλάζει η νοοτροπία γιατί καμιά φορά η κάθε διοργάνωση σε αναγκάζει να δώσεις ακόμη περισσότερα, ειδικά απέναντι σε τόσο μεγάλες ομάδες. Είναι όνειρο του καθενός να παίξουμε κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους, αλλά εμείς θέλουμε να τα κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια».

Για το τι αντίκτυπο είχε στους παίκτες η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη: «Η θέση μας είναι ότι ο καθένας από την πλευρά μας να δείξει τον καλύτερό του εαυτό, θέλουμε να ξεχάσουμε όσα έγιναν. Όλοι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την ομάδα, το θέλουμε πολύ και να αρχίσουμε πλέον να παίρνουμε θετικά αποτελέσματα».