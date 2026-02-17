Ο Νικόλας Πατέρας φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ στο πλαίσιο συνέντευξης του Αντώνη Αντωνιάδη και αναφέρθηκε στον Γιάννη Αλαφούζο και στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως έχασε δύο πρωταθλήματα λόγω διαιτησίας.

Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, με τον οποίο οι πανηγύρισαν το τελευταίο τους πρωτάθλημα, το 2010, δεν συνηθίζει να μιλάει δημοσίως για το ποδόσφαιρο μετά την αποχώρησή του, παρ’ όλα αυτά έκανε μια εξαίρεση λόγω της φιλίας του με τον Αντωνιάδη και αναφέρθηκε και στη σημερινή κατάσταση, λέγοντας τα εξής…

«Φυσικά και παρακολουθώ τα τεκταινόμενα στον Παναθηναϊκό και ελπίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, τόσο λόγω του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, όσο και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Αλαφούζος, μέσα από την προεδρία του στο «τριφύλλι».

Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε επί προεδρίας Αλαφούζου και τουλάχιστον δύο πρωταθλήματα τα έχασε από διαιτησίες κι όχι επειδή δεν δικαιούταν να τα κερδίσει. Ας πούμε ότι υπάρχουν δύο χρωστούμενα πρωταθλήματα. Το πώς διαχειρίζεται κάποιος ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του και τον τρόπο που θέλει να μανατζάρει τα πράγματα.

Επί της δικής μου προεδρίας, τα πράγματα λειτουργούσαν αυστηρά μεν, αλλά με απόλυτη δικαιοσύνη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ πως στον Παναθηναϊκό οι παίκτες έρχονται για τα χρήματα και λιγότερο για τη φανέλα. Δεν είναι συσπειρωμένοι γύρω από την ομάδα και ταυτόχρονα δεν αντιλαμβάνονται το βάρος της φανέλας της ομάδας, όπως είχαμε καταφέρει στο παρελθόν να τους το μεταφέρουμε εμείς. Η διοίκηση, ο Αντωνιάδης και άλλοι ποδοσφαιριστές της εποχής εκείνης, όπως ο Καραγκούνης. Τώρα αυτό λείπει από την ομάδα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έβαλε πολλά χρήματα και έβγαλε τον Παναθηναϊκό από μια δύσκολη εποχή μετά τη διετή διοίκηση Γόντικα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αυτό όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όπως επίσης ότι κατάφερε να ξεμπλοκάρει το θέμα του γηπέδου. Εμάς μας είχαν σταματήσει με τη δικαιολογία των κορμοράνων.

Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός θα πάει καλύτερα και πιστεύω επίσης πως όσο περνάνε τα χρόνια το ποδόσφαιρο θα βελτιώνεται. Τόσο επειδή ο κόσμος μέσω της τηλεόρασης βλέπει περισσότερο ποδόσφαιρο και καταλαβαίνει όταν μια ομάδα αδικείται, όσο και λόγω του VAR, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζει τη διαιτησία να είναι πιο δίκαιη.

Για το ότι πέρασαν 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα δεν είναι απόλυτη ευθύνη του σημερινού προέδρου του Παναθηναϊκού, αλλά έχει να κάνει με άλλους εξωγενείς παράγοντες που δεν είναι στον έλεγχο κάθε ομάδας».