Ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ αναμένονται από απόψε το βράδυ μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην Κεντρική Μακεδονία, η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 12 κλήσεις για πτώσεις δέντρων και 4 για απομάκρυνση αντικειμένων. Στη Θεσσαλονίκη, δέντρο κατέπεσε στην έξοδο της περιφερειακής οδού προς Ασβεστοχώρι, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Συστάσεις του δήμου Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης με ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

«Συγκεκριμένα, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου:

-Μαζέψτε τέντες οικιών και καταστημάτων, ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

-Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

-Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

-Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

-Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια)», επισημαίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης.