Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε εκτός έδρας τη Μπενφίκα με 1-0, η Παρί Σεν Ζερμέν, επίσης εκτός έδρας, έκανε μεγάλη ανατροπή και επικράτησε της Μονακό με 3-2 ενώ η Ντόρτμουντ καθάρισε με 2-0 την Αταλάντα εντός έδρας, στους πρώτους αγώνες των play off για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Στη Λισαβόνα η Μπενφίκα, για την οποία ήταν βασικός ο Παυλίδης, υποδέχθηκε τη Ρεάλ και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, αν και υπήρχαν ευκαιρίες εκατέρωθεν. Το σκορ, τελικά, άνοιξε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 50′, όταν ο Βινίσιους με εκπληκτικό πλασέ από αριστερά έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 0-1.

Ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε το γκολ ο Βραζιλιάνος προκάλεσε την οργή των οπαδών της Μπενφίκα και υπήρξε διακοπή για λίγα λεπτά, για να ξαναρχίσει στη συνέχεια με τη Ρεάλ να ελέγχει την κατάσταση, να παίρνει τη νίκη και να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στους «16».

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Στον γαλλικό εμφύλιο η Μονακό μπήκε φουριόζα στο ματς και έκανε το 1-0 μόλις στο 1ο λεπτό με κοντινή κεφαλιά του Μπαλογκάν, για να ακολουθήσει στο 18′ το 2-0 από τον ίδιο παίκτη, καθώς βγήκε τετ α τετ και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση. Η Παρί, όμως, δεν πανικοβλήθηκε… Στο 22′ κέρδισε πέναλτι αλλά ο Κεν είπε «όχι» στον Βιτίνια, στο 29′ ο Ντουέ με ωραίο σουτ από πλάγια θέση μείωσε σε 2-1 και στο 41′ ήρθε το 2-2 από τον Χακίμι.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 48′, οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Γκολοβίν και στο 67′ ο Ντουέ σκόραρε ξανά, με συρτό σουτ, για το 2-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στους «16» έκανε και η Ντόρτμουντ, η οποία φιλοξένησε την Αταλάντα και τη νίκησε με 2-0, σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 3ο λεπτό με την κεφαλιά του Γκιρασί μετά τη σέντρα του Ριέρσον από δεξιά και στο 42′ έκαναν και το 2-0, με τον Γκιρασί από σκόρερ να γίνεται δημιουργός καθώς ήταν αυτός που έφυγε από αριστερά και έκανε το γύρισμα για τον Μπάιερ που βρήκε δίχτυα από κοντά.