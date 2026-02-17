Ο Τομ Μπάρακ, στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σημερινός πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, διατηρούσε συστηματική και πολυετή επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ακόμα και μετά την καταδίκη του τελευταίου το 2008 για σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανηλίκου, όπως προκύπτει από εκατοντάδες email και μηνύματα που αποκαλύπτονται σε νέα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι συνομιλίες φωτίζουν ένα παρασκήνιο στενών κοινωνικών και επαγγελματικών διασυνδέσεων, στο οποίο ο Έπσταϊν εμφανίζεται να αξιοποιεί τον Τομ Μπάρακ ως πιθανό «δίαυλο» προς τον τότε υποψήφιο και μετέπειτα πρόεδρο Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη ότι τα μηνύματα έφτασαν ποτέ στον Λευκό Οίκο ή ότι ο Μπάρακ είχε γνώση εγκληματικών πράξεων.

Από τη «νυχτερινή ζωή των τριών σωματοφυλάκων» στην πολιτική ελίτ

Η γνωριμία Τομ Μπάρακ – Έπσταϊν φαίνεται να ριζώνει στη Νέα Υόρκη των δεκαετιών του ’80 και του ’90, όταν, σύμφωνα με το βιβλίο «Fire and Fury», ο Τραμπ, ο Μπάρακ και ο Έπσταϊν περιγράφονται ως μια παρέα «τριών σωματοφυλάκων» της νυχτερινής ζωής.

Παρότι ο Τραμπ αργότερα διέψευσε το βιβλίο, δήλωσε ότι έχει κόψει δεσμούς με τον Έπσταϊν και αρνήθηκε κάθε παρατυπία, τα νέα έγγραφα δείχνουν ότι η φιλία Μπάρακ – Έπσταϊν συνέχισε να ανθίζει παρά την «πτώση» του χρηματιστή στη Φλόριντα. Λίγους μόλις μήνες μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν το 2009, ο Τομ Μπάρακ του έστελνε ζεστά μηνύματα συμπαράστασης («σκέφτομαι εσένα, ελπίζω να είσαι καλά»), ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συχνής επικοινωνίας, προσκλήσεων σε ιδιωτικές κατοικίες και δικτύωσης με ισχυρές προσωπικότητες από την πολιτική και τη Wall Street.

Τομ Μπάρακ – Έπσταϊν: δίκτυο επιρροής από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τόσο ο Τομ Μπάρακ όσο και ο Έπσταϊν χτίζουν εντατικά δεσμούς με τη Μέση Ανατολή: ο πρώτος μέσα από κολοσσιαίες επενδύσεις σε ξενοδοχεία και ακίνητα με κρατικούς εταίρους, ο δεύτερος μέσω συχνών ταξιδιών και επαφών με ηγετικές φυσιογνωμίες της περιοχής. Στα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης εμφανίζονται αναφορές σε δείπνα με τον Τομ Πρίτσκερ, FedEx πακέτα από τα γραφεία του Έπσταϊν προς τον Μπάρακ, αλλά και στη συνέχεια υψηλού επιπέδου γνωριμίες: από την Γερμανίδα επενδύτρια Νικόλ Γιούνκερμαν μέχρι τον πρίγκιπα Άντριου, τον Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλάιμ από το Ντουμπάι και τον τότε πρωθυπουργό του Κατάρ, που φέρεται να ενδιαφέρθηκε ακόμη και για την αγορά της περίφημης έπαυλης του Έπσταϊν στο Μανχάταν. Το 2012, ο Έπσταϊν επιστρατεύει το προσωπικό του για μια κρίσιμη επίσκεψη του Καταρανού ηγέτη στο σπίτι του – ζητά να κατέβουν «γυμνές φωτογραφίες» από τους τοίχους και δίνει οδηγίες σε μέλος του προσωπικού να φορέσει τακούνια, την ώρα που ο Τομ Μπάρακ λειτουργεί ως μεσολαβητής για τη συμφωνία.

Καθώς ο Μπάρακ εξελίσσεται σε βασικό χρηματοδότη και στρατηγικό σύμβουλο της εκστρατείας Τραμπ το 2016, ο Έπσταϊν επιστρέφει στο προσκήνιο με νέα ηλεκτρονικά μηνύματα. Του υπενθυμίζει τις παλιές τους ιστορίες με τον Τραμπ και τον Μπιλ Κλίντον, του ζητά φωτογραφίες του νεογέννητου παιδιού του, αλλά και του προωθεί μια αγωγή –που αργότερα αποσύρθηκε– στην οποία μια γυναίκα ισχυριζόταν ότι βιάστηκε από τον Τραμπ και τον ίδιο το 1994, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «τρελή αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να το ξέρετε». Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν προτείνει στον Μπάρακ επαφές με τον Μπιλ Γκέιτς και τον Ινδό δισεκατομμυριούχο Ανιλ Αμπάνι, ενώ δίνει μέχρι και συμβουλές για μια «πολεμική επιτροπή» του Τραμπ ώστε να διαχειριστεί τις πολιτικές συνέπειες της έρευνας Μιούλερ για τη Ρωσία.

Τομ Μπάρακ, Έπσταϊν και κρυπτογραφημένα μηνύματα στην εποχή Τραμπ

Μετά την ομιλία-κλειδί του Τομ Μπάρακ στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο το 2016, ο Έπσταϊν τον συγχαίρει και προσπαθεί να ενισχύσει τον ρόλο του ως «κομβικού παίκτη» στον στενό κύκλο του νέου προέδρου. Σε μήνυμα προς υψηλόβαθμο Σαουδάραβα αξιωματούχο, την επομένη της νίκης Τραμπ, ο Έπσταϊν υποδεικνύει ρητά τον «TOM barrack» ως τον άνθρωπο-κλειδί για μια συγχαρητήρια τηλεφωνική επικοινωνία του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας με τον νέο πρόεδρο, ενώ λίγο αργότερα περιγράφει ότι πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών «με την παρέα του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, με τον Μπάρακ και τα παιδιά, άγρια κατάσταση». Παράλληλα, τον προτρέπει να κατεβάσει την κρυπτογραφημένη εφαρμογή Signal ώστε η επικοινωνία τους να μεταφερθεί σε κανάλι όπου τα μηνύματα μπορούν να αυτοκαταστρέφονται – επικοινωνία που, αν συνεχίστηκε, δεν αποτυπώνεται στα δημόσια αρχεία.

Το 2017, ενώ ο Μπάρακ βρίσκεται υπό πίεση λόγω της έρευνας Μιούλερ για τις επαφές του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα –υπόθεση για την οποία αργότερα κατηγορήθηκε ότι λειτουργούσε ως ανεπίσημος λομπίστας, πριν αθωωθεί από το δικαστήριο το 2022–, ο Έπσταϊν του προτείνει έναν «πανίσχυρο ποινικολόγο» ως πιθανό συνήγορο, με τον Μπάρακ να απαντά ότι ο δικηγόρος είναι ήδη «στη λίστα του αφεντικού», δηλαδή του Τραμπ. Τα email τους εκείνη την περίοδο περιλαμβάνουν ακόμη αναλύσεις του Έπσταϊν για τις τηλεμαχίες Τραμπ – Κλίντον, ανταλλαγή άρθρων γνώμης, αλλά και προγραμματισμένες συναντήσεις με πρόσωπα όπως ο Έχουντ Μπάρακ, ο Ρώσος διπλωμάτης Βιτάλι Τσούρκιν και ο Πίτερ Τιλ, με τον Έπσταϊν να επενδύει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετοχές της εταιρείας Colony Capital του Μπάρακ την επομένη μιας τέτοιας σύναξης, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε το CBS.

Παρά τον όγκο των στοιχείων που καταδεικνύουν στενές και διαρκείς σχέσεις μεταξύ Τομ Μπάρακ και Τζέφρι Έπσταϊν, τα έγγραφα δεν συνδέουν τον Μπάρακ με τα σεξουαλικά εγκλήματα του Έπσταϊν ούτε τεκμηριώνουν ότι υπήρξε «αγωγός» παράνομων μηνυμάτων προς τον τότε πρόεδρο. Ωστόσο, αναδεικνύουν ένα πυκνό πλέγμα επιρροής, όπου η προσωπική φιλία, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και η διεθνής διπλωματία μπλέκονται με κλειστές λέσχες δισεκατομμυριούχων, κρυπτογραφημένα apps και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις από το Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο μέχρι τα παλάτια της Μέσης Ανατολής, με κοινό παρονομαστή τον Τομ Μπάρακ και τον Έπσταϊν.