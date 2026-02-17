Η προμήθεια των εδεσμάτων της Σαρακοστής γίνεται φέτος πιο «τσουχτερή», καθώς οι τιμές σε χταπόδια, καλαμάρια, μύδια και οστρακοειδή καταγράφουν σημαντική άνοδο. Πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε πιο προσιτές λύσεις, όπως η Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών (Βαρβάκειος αγορά).

Στα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια:

Φρέσκα χταπόδια και καλαμάρια: 24-26 ευρώ το κιλό (από 22-24 πέρσι)

Μεγάλα θράψαλα: 16-17 ευρώ (από 13-14 ευρώ), μικρά θράψαλα: 10 ευρώ

Μύδια: 8-9 ευρώ το κιλό (από 7 ευρώ)

Στρείδια: 22-23 ευρώ (από 16 ευρώ)

Κυδώνια και γυαλιστερές: έως 30 ευρώ το κιλό (από 25-26 ευρώ πέρσι)

Λαγάνα: 3,5-3,8 ευρώ (από 3-3,5 ευρώ)

Στην Κεντρική Ιχθυαγορά οι τιμές παραμένουν πιο προσιτές:

Χταπόδια: 15-16 ευρώ

Γαρίδες: 12 ευρώ (στα ιχθυοπωλεία σταθερές στα 19 ευρώ)

Μύδια: 6 ευρώ το κιλό

Παρά τις αυξήσεις, τα καλαμαράκια και οι γαρίδες παραμένουν τα πιο δημοφιλή είδη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τους καταναλωτές να περιορίζουν ποσότητες και να ψάχνουν ευκαιρίες, ώστε να τιμήσουν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας χωρίς να υπερβούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.