Σοβαρό τροχαίο στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου άφησε πίσω του τρεις τραυματίες από τους τέσσερις επιβαίνοντες, με τους δύο να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επέμβαση των αρχών, ενώ στο σημείο εκτυλίχθηκαν σκηνές αναστάτωσης και έντονης ανησυχίας.

Η κατάσταση του 65χρονου οδηγού του κόκκινου αγροτικού και του 56χρονου συνοδηγού του σπορ Ι.Χ. κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν με κατεπείγουσα διαδικασία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ο τρίτος τραυματίας, ο 66χρονος οδηγός του Ι.Χ., νοσηλευόταν -μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές- στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο τέταρτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Σκηνές σοκ στο σημείο του τροχαίου

Οι πρώτες κλήσεις προς τις αρχές έκαναν λόγο για σφοδρή σύγκρουση και εγκλωβισμένους επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Όσοι βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο μιλούν για εικόνες χάους. Διαλυμένες λαμαρίνες, έντονη ανησυχία και αγωνία για την κατάσταση των επιβαινόντων, αλλά και μια επιχείρηση διάσωσης που εξελισσόταν υπό πίεση χρόνου και ισχυρής βροχόπτωσης.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα, ένα κόκκινο αγροτικό όχημα, και ένα Audi TT. Και στα δύο οχήματα επέβαιναν από δύο άτομα, συνολικά τέσσερις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το αγροτικό όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς το Κατάκολο, ενώ το σπορ Ι.Χ. κινούνταν προς τον Πύργο. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά την διασταύρωση του Τραγανού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των κινήσεων που οδήγησαν στη μετωπική πρόσκρουση.

Πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές αναφέρουν ότι ο οδηγός του αγροτικού ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με το διερχόμενο Ι.Χ. Πρόκειται για εκδοχή που βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου συλλέγουν καταθέσεις και αξιολογούν τα δεδομένα από το σημείο, προκειμένου να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Εγκλωβισμοί και μάχη απεγκλωβισμού

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε προκάλεσε τον εγκλωβισμό επιβατών, κυρίως στο Ι.Χ. όχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο τραυματισμένων επιβαινόντων από το Ι.Χ.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και παρέλαβαν τους τραυματίες, παρέχοντάς τους τις πρώτες βοήθειες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου και έγινε η πρώτη ιατρική εκτίμηση της κατάστασής τους.

Μετά την αξιολόγηση των γιατρών, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή των δύο πιο σοβαρά τραυματισμένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, ώστε να λάβουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Αγωνία για την πορεία της υγείας τους

Ο 66χρονος τραυματίας παρέμενε νοσηλευόμενος στον Πύργο, ενώ οι δύο τραυματίες που διακομίστηκαν στο Ρίο βρίσκονταν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξή της.

Η Τροχαία Πύργου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, εξετάζοντας μαρτυρίες, τη θέση των οχημάτων μετά τη σύγκρουση, τα ίχνη στο οδόστρωμα και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα αίτια.