Σφραγίστηκαν όλα τα εργοστάσια της «Βιολάντα» που ελέγχονταν από τις Αρχές, ενώ εντοπίστηκε και ένα τεράστιο αδήλωτο υπόγειο, που ήταν δίπλα στο κτίριο όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι έρευνες έγιναν από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το δεύτερο υπόγειο που εντοπίστηκε έχει έκταση περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα, διπλάσιο δηλαδή από το μοιραίο υπόγειο-φάντασμα. Μάλιστα, αυτός ο χώρος δεν αποτυπώθηκε στη μελέτη πυροπροστασίας του εργοστασίου από τον μηχανολόγο μηχανικό. Στον περιβάλλοντα χώρο του ίδιου κτιρίου είχαν εντοπιστεί και δύο αδήλωτες υπόγειες δεξαμενές.

Ακόμη, εντύπωση προκάλεσαν στους έμπειρους ερευνητές της Πυροσβεστικής και κάποια άλλα ευρήματα στο ίδιο κτίριο. Πρόκειται για πυροσβεστήρες αλλά και ανιχνευτές πυρασφάλειας, που εκτιμάται από τα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι έχουν τοποθετηθεί πολύ πρόσφατα.

Εξετάζεται μάλιστα, αν αυτό έχει γίνει ακόμα και μετά την έκρηξη, καθώς είναι χαρακτηριστικό πως οι ανιχνευτές τοποθετήθηκαν απλά στο κτίριο και δεν έχουν συνδεθεί.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 πηγή με γνώση της έρευνας και στα τρία εργοστάσια: «Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι νόμιμο». Με τα στοιχεία αυτά αναμένεται να ακολουθήσουν διώξεις και για τους μηχανικούς που υπέβαλαν αυτές τις μελέτες.

Νέα βίντεο από τη φονική έκρηξη

Το φως της δημοσιότητας είδαν τρία νέα βίντεο από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», από την οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενοι.

Τα βίντεο προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News και δείχνουν εικόνα αποκάλυψης στο εργοστάσιο, το οποίο γρήγορα τυλίγεται στις φλόγες, ενώ ακολουθεί και ωστικό κύμα. Συγκεκριμένα, στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα φαίνεται ένα μικρό φως μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ και όπως ο ίδιος είπε: «Θα μπορούσα να είμαι ανάμεσα στους νεκρούς».

Δείτε τα βίντεο: