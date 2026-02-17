Χωρίς άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης του νομού Τρικάλων λειτουργούσε τα τελευταία 4 χρόνια η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», υποστηρίζει ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων της μοιραίας έκρηξης.

Ο κ. Πατούνας δήλωσε πως «το κατηγορητήριο είναι απόλυτα δικαιολογημένο» και έκανε λόγο για μια δικογραφία που ξεπερνάει τις 200 σελίδες.

«Ο κατηγορούμενος γνώριζε τα πάντα, είχε σχεδιάσει τα πάντα και έχει την ευθύνη της τραγωδίας», είπε μεταξύ άλλων ο ίδιος και τόνισε πως «πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων που υπέγραψαν τις μελέτες». Τόνισε δε πως η πυροσβεστική, ο ΣΕΠΕ και η πολεοδομία αγνόησαν να κάνουν τους κατάλληλους ελέγχους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Χρήστος Πατούνας στην ΕΡΤ, το εργοστάσιο λειτουργούσε 4 χρόνια χωρίς άδεια. Όπως εόπε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 δόθηκε προσωρινή άδεια στην επιχείρηση που έληγε στις 19 Φεβρουαρίου 2022. «Τότε θα έπρεπε να επανατοποθετηθούν οι δεξαμενές από τα 5μισή μέτρα στα 7μισή μέτρα και αν είχε τηρηθεί θα είχε αναδειχθεί και το πρόβλημα του σάπιου σωλήνα», δήλωσε και συνέχισε: «Η επιχείρηση δεν συμμορφώθηκε, δεν τήρησαν τα νόμιμα οι δημόσιες υπηρεσίες».

«Επρεπε να διακοπεί η άδεια της επιχείρησης, κάτι που δεν έγινε ποτέ», είπε επίσης.

Αυτό που θέλουν τώρα οι οικογένειες είναι η διερεύνηση των ευθυνών όλων των προσώπων που εμπλέκονται και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία, σύμφωνα με τον ίδιο. «Γνώριζαν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μηχανικοί που έχουν υπογράψει, η Πυροσβεστική και η Διεύθυνση Ανάπτυξης», κατέληξε ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας.