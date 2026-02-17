Έφτασε η ώρα του ανακριτή για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας «Βιολάντα». Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη διάρκεια επιχείρησης από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο ιδιοκτήτης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων και αναμένεται η μεταγωγή του στα δικαστήρια Τρικάλων. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιείται συγκέντρωση ομάδας εργαζομένων της εταιρείας, σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους.

Η κίνηση αυτή προκαλεί και αντιδράσεις καθώς διερχόμενοι αποδοκίμασαν τους συγκεντρωμένους, δίχως να προκληθεί κάποια περαιτέρω ένταση, σύμφωνα με το πρακτορείο Orange Press.

«Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια» αναγράφεται στα πανό που κρατούν εργαζόμενοι.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο «φως» νέες μαρτυρίες εργαζομένων που αναφέρουν ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου, ενώ υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Εντωμεταξύ, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στο Πετρόπορο καθώς κατά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας ούτε η σχετική επικαιροποιημένη μελέτη.

Το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει πρώτα τα προβλεπόμενα έγγραφα, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της μονάδας.