Μια κατάθεση-«βόμβα» έρχεται να προστεθεί στη δικογραφία για τη φονική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», με έναν υδραυλικό από τα Τρίκαλα να περιγράφει, σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η σύνδεση εξωτερικής δεξαμενής χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτήριο.

Όπως κατέθεσε, όταν κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη, είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου. Ο ίδιος κλήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για ευκολότερη πρόσβαση και έλεγχο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, του επισημάνθηκε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα γίνονταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός.

Παρά τις επιφυλάξεις που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε διατυπώσει, ο υδραυλικός προχώρησε τελικά στην τοποθέτηση του σωλήνα. Σε φωτογραφία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφεται διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς στεγανοποίηση και με εμφανή σημάδια φθοράς.

Την ίδια ώρα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός, ο οποίος δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο, φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, ωστόσο δεν τον δήλωσε, καθώς -όπως ανέφερε- δεν ήταν σε λειτουργία και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

Η βάνα διακοπής παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό αλλά σε διακλάδωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το σημείο εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να διακόψει την παροχή αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.