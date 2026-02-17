Αστυνομία και Πυροσβεστική έσπευσαν στο τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και πραγματοποιούν εντατικό έλεγχο, εξέλιξη που έρχεται λίγο μετά το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου στη Φαρκαδόνα.

Η τρίτη μονάδα που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται στο Μακρυχώρι Λάρισας. Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία, κανόνες ασφαλείας.

Στο μεταξύ, το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στη Φαρκαδόνα -12ο χλμ E.O. Τρικάλων-Λάρισας- και έκλεισε με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς ελέγχονται οι δεξαμενές, λόγω έλλειψης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου και πιστοποιητικών πυροπροστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έκαναν λόγο για άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της Πέμπτης, στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Επίσης, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η επιχείρηση φέρεται να άνοιξε ένα σκάμμα μπροστά εκεί που βρίσκονται οι δεξαμενές. Το γεγονός καταγγέλθηκε από πολίτη στην αστυνομία.

Ο ιδιοκτήτης νωρίτερα είχε οδηγηθεί στον ανακριτή απ’ όπου και πήρε προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι

Σημειώνεται πως ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην επιχείρηση από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο «φως» νέες μαρτυρίες εργαζομένων που αναφέρουν ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου, ενώ υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.