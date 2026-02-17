Η καναδική εταιρεία Sherritt ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου πως «αναστέλλει τις δραστηριότητες εξόρυξης στην Κούβα» εξαιτίας «περιορισμών στην προμήθεια καυσίμων που επηρεάζουν τη χώρα».

Η Sherritt κάνει εξορύξεις νικελίου και κοβαλτίου στο ορυχείο Μόα, που βρίσκεται στην επαρχία Ολγίν (ανατολικά) και συμμετέχει από το 1991 στην κοινοπραξία Moa Nickel S.A. με το κουβανικό κράτος. Το νικέλιο αποτελεί ένα από τα βασικά προϊόντα εξαγωγών της Κούβας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή ενεργειακή κρίση μετά το τέλος των παραδόσεων πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, στον απόηχο της πτώσης του Νικολάς Μαδούρο και ενώπιον των απειλών της Ουάσινγκτον να επιβάλει δασμούς στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στη νήσο.

Η Sherritt εξήγησε πως «ενημερώθηκε ότι οι παραδόσεις καύσιμων που είχαν προβλεφθεί για το ορυχείο Μόα δεν θα τηρηθούν» και ότι «το χρονοδιάγραμμα της επανάληψης των παραδόσεων είναι προς το παρόν άγνωστο».

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι «την παρούσα στιγμή, δεν υπάρχει κανένας άμεσος αντίκτυπος στις επιχειρήσεις στο Fort Saskatchewan, στην Αλμπέρτα» και ότι «το διυλιστήριο συνεχίζει να παράγει νικέλιο και κοβάλτιο προς πώληση», σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Τα αποθέματα τροφοδότησης που διαθέτει για αυτήν την παραγωγή αναμένεται να επαρκέσουν έως περίπου τα μέσα Απριλίου», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.