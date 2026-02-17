Οι δρόμοι της Αβάνα γεμίζουν όλο και περισσότερο με σωρούς σκουπιδιών, που τραβούν πλήθη μυγών και δημιουργούν έντονη δυσοσμία στην πρωτεύουσα της Κούβας. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την πίεση των ΗΠΑ, οι οποίες προσπαθούν να μπλοκάρουν τον ανεφοδιασμό του νησιωτικού κράτους.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Cubadebate ανέφερε προ ημερών ότι 62 από τα 106 απορριμματοφόρα στην Αβάνα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, επιβραδύνοντας σημαντικά την αποκομιδή απορριμμάτων.

Cuba's fuel crisis has become a waste crisis as many garbage trucks don't have enough gas to pick up rubbish which is piling up on Havana’s street corners https://t.co/AQ50L5j9KG pic.twitter.com/3BhugSOcJJ — Reuters (@Reuters) February 16, 2026

Τα σκουπίδια «έχουν κατακλύσει την πόλη», λέει ο Χοσέ Ραμόν Κρους, κάτοικος της Αβάνας. «Έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από την τελευταία φορά που πέρασε απορριμματοφόρο», συμπληρώνει.

Η κυβέρνηση της Κούβας έχει επιβάλει περιορισμούς με στόχο τη διαφύλαξη υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για τη χώρα, η οποία υπέφερε ήδη από ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Cuba's iconic capital Havana is drowning in a sea of garbage.



A critical shortage of fuel and vehicle parts has affected garbage collection, leaving mountains of rubbish on the streets giving off a foul odorhttps://t.co/Xp1wKmsk1G pic.twitter.com/Zv8gaHfu5o — AFP News Agency (@AFP) August 28, 2024

Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο του μεγαλύτερου νησιού της Καραϊβικής, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα διέκοψε στα μέσα Δεκεμβρίου τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα στα μέσα Δεκεμβρίου. Έτσι το νησιωτικό κράτος στερήθηκε τις παραδόσεις αργού από τον επί δεκαετίες βασικό προμηθευτή του.

Σαν να μην έφθανε αυτό, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή τελωνειακών δασμών σε βάρος χωρών που στέλνουν προμήθειες στο νησί.

Ρωσική εφημερίδα ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μόσχα σκοπεύει να στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα, στο εγγύς μέλλον, ως «ανθρωπιστική βοήθεια».

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει οικονομικό εμπάργκο στην Αβάνα από τη δεκαετία του 1960, αλλά τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση της, επιβάλλοντας κυρώσεις σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο στην Κούβα και απειλώντας με δασμούς τις χώρες που την προμηθεύουν.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει επανειλημμένως την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα, ενώ το Μεξικό και η Βενεζουέλα έχουν τονίσει πως ο τερματισμός του ανεφοδιασμού της νησιωτικής χώρας με πετρέλαιο θα έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.