Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είναι συνεχείς και έντονες, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές της Ελλάδας να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Κατολισθήσεις προκάλεσαν καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ πολλά χωριά εκκενώθηκαν και άλλα παραμένουν αποκλεισμένα. Τα καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως την Πελοπόννησο, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό», ενώ προβλήματα αντιμετώπισε και η Δυτική Ελλάδα.

Το αποκλεισμένο Μαζαράκι

Στην τοπική κοινότητα Μαζαράκι Πηνείας στην ορεινή ζώνη του δήμου Ήλιδας, οι 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν, όταν από κατολίσθηση έκλεισαν οι δύο είσοδοι του χωριού με χώματα και βράχια. Μικροί μαθητές και μαθήτριες προσπαθούν να αποφύγουν τις λάσπες και περνούν μέσα από σπασμένες περιφράξεις για να φτάσουν στο σπίτι τους. Κάποια από αυτά αναγκάζονται να ζητήσουν τη βοήθεια του πατέρα τους, για να τα περάσει απέναντι. Οι μεγάλες καθιζήσεις έχουν καταστρέψει και τον κεντρικό δρόμο, απομονώνοντας την περιοχή, ενώ οι ρωγμές στα σπίτια είναι τόσο βαθιές που αναγκάζουν τους κατοίκους να τα εγκαταλείψουν. Τα συνεργεία του δήμου καταβάλλουν προσπάθειες να ανοίξουν τον δρόμο, την ώρα που ένα συνεργείο άνοιξε μία πρόχειρη δίοδο προς μια είσοδο του χωριού.

Η υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται και ο κάμπος της Ηλείας, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού είχε ως συνέπεια να απειληθούν περιοχές του ομώνυμου δήμου και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Τα μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού, επιχειρούν στα κρίσιμα σημεία, με σκοπό να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διευκολύνουν την απορροή των υδάτων. Η εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια και Καβάσιλα είναι αποκαρδιωτική, με χιλιάδες στρέμματα να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιπαλέψουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Φούσκωσε και ο Αλφειός

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις στην Ηλεία, είχαν ως συνέπεια ο κάμπος στο Πλουτοχώρι να πλημμυρίσει από τα νερά του Αλφειού ποταμού, προκαλώντας ζημιές στις καλλιέργειες. Ο Αλφειός υπερχείλισε για άλλη μια φορά, με τη στάθμη του νερού να αυξάνεται επικίνδυνα, ιδιαίτερα στην παραποτάμια ζώνη της Τρυπητής.



Προβλήματα σε χωριά του Ταΰγετου

Στην Αλαγονία του Δήμου Καλαμάτας εκκενώθηκαν οι οικισμοί του Μαχαλά και της Πάνω Μεριάς, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο επαρχιακό δίκτυο και σε όλους τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά του Ταϋγέτου. Οι κάτοικοι των χωριών του Ταϋγέτου λένε ότι έχουν πολλά χρόνια να δουν τόσο νερό στον ποταμό Νέδοντα που διασχίζει και την πόλη της Καλαμάτας.