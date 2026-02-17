Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο του αγώνα με την ΑΕΚ και πήρε εύκολα τη νίκη με 81-67 και την πρόκριση για τους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ούτως ή άλλως το φαβορί και θα έπαιρναν τη νίκη, απλά το έργο τους έγινε ακόμη πιο εύκολο από τη στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» παρατάχθηκαν… μισοί λόγω των πολλών τραυματισμών. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με σερί 9-0 προηγήθηκε με 13-8 στο 7′ και από εκεί και πέρα αύξαναν συνεχώς τη διαφορά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +11 (23-12).

Η Ένωση ήθελε να παραμείνει κοντά στο σκορ αλλά αυτό, όπως αποδείχθηκε, ήταν αδύνατον να συμβεί, με τους Πειραιώτες να ελέγχουν πλήρως την κατάσταση, να ανεβάζουν τη διαφορά στους 20 πόντους (36-16) στο 16′ και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ 46-24.

Τα πάντα είχαν ήδη κριθεί και το ήξεραν όλοι, με την ΑΕΚ να ρίχνει κάπως τη διαφορά στην τρίτη περίοδο και τον Ολυμπιακό να χάνει στο 27′ με τραυματισμό τον Τζόουνς… Αυτό ήταν το άσχημο μαντάτο της βραδιάς για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δεν ένιωσαν καμία απειλή από τους αντιπάλους τους και πήραν τη νίκη με 81-67.

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67