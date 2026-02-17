Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στη νίκη επί της ΑΕΚ στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και στις δηλώσεις του ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εύκολα την πρόκριση για τον ημιτελικό και ο Βούλγαρος άσος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, στις οποίες είπε τα εξής…

Για τη νίκη-πρόκριση: «Μη γελιόμαστε, ξέρουμε πως όταν χάνεις τρεις πόιντ-γκαρντ στην ίδια θέση είναι πολύ δύσκολο. Η ΑΕΚ έχει κάνει καταπληκτική πορεία και μόνο συγχαρητήρια της αξίζουν για αυτό που κάνει, το έχω ξαναπεί και πριν το κύπελλο, χάνοντας τον καλύτερό της παίκτης μεσούσης της σεζόν. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε καλή δουλειά και στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 24 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο χαλαρώνεις λίγο αυτόματα, αν και δεν θα έπρεπε, αλλά και η ΑΕΚ παίζει μπάσκετ και εμείς δεν παίξαμε καλά και στην άμυνα και την επίθεση αλλά το Final-8 είναι έτσι ώστε να τελειώνει ο ένας αγώνας και να είσαι έτοιμος για τον άλλον».

Για τον ημιτελικό με το Μαρούσι: «Πολύς κόσμος θα περίμενε τον Άρη για την πορεία που έχει κάνει αλλά το Μαρούσι έχει καλούς παίκτες, το αδικεί η θέση που βρίσκεται στην βαθμολογία. Έχει έναν έμπειρο προπονητή και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι ώστε να συνεχίσουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας και να είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Καλώς ήρθε».