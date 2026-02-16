Η Τουρκία πραγματοποίησε την πρώτη επιχειρησιακή προσβολή στόχου με μη επανδρωμένο μαχητικό Bayraktar TB3 από το ελικοπτεροφόρο–«φορέα drone» TCG Anadolu, στο πλαίσιο της άσκησης του ΝΑΤΟ Steadfast Dart 2026 στη Βαλτική.

Στις 14 Φεβρουαρίου, TB3 που επιχειρούσε από το Anadolu εκτόξευσε δύο κατευθυνόμενες βόμβες MAM-L εναντίον θαλάσσιου στόχου και προσγειώθηκε εκ νέου με επιτυχία στο πλοίο, ολοκληρώνοντας πλήρη κύκλο αποστολής από κατάστρωμα πλοίου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τουρκικό οπλισμένο drone εκτελεί πραγματική βολή από πολεμικό πλοίο σε νατοϊκή άσκηση, ενταγμένο σε συμμαχική δομή διοίκησης και ελέγχου.

Το TCG Anadolu, βασισμένο στο ισπανικό σχέδιο Juan Carlos I, έχει προσαρμοστεί ώστε να λειτουργεί ως «carrier» μη επανδρωμένων, με κατάστρωμα πλήρους μήκους, ski‑jump ράμπα και εκτεταμένες δυνατότητες διοίκησης αμφίβιων επιχειρήσεων. Μετά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα F‑35, το πλοίο εξελίσσεται σε κεντρική πλατφόρμα προβολής ισχύος μέσω UCAV, αμφίβιων δυνάμεων και πλοίων επιφανείας σε ενιαίο δίκτυο.

Το Bayraktar TB3, ειδικά σχεδιασμένο για επιχειρήσεις από καταστρώματα, διαθέτει αναδιπλούμενα φτερά, μπορεί να μεταφέρει έως 280 κιλά οπλισμού σε έξι σημεία ανάρτησης και να παραμένει στον αέρα πάνω από 24 ώρες. Φέρει ηλεκτροπτικό σκοπευτικό ASELFLIR και μπορεί να αξιοποιήσει κατευθυνόμενα πυρομαχικά MAM-L και άλλους τύπους μικρών κατευθυνόμενων όπλων για προσβολές ακριβείας εναντίον στόχων ξηράς και επιφανείας. Δημιουργός του είναι η εταιρεία Baykar, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, ο οποίος πολλές φορές έχει τοποθετηθεί στα σενάρια διαδοχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και αυτό γιατί ο αδερφος του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, μέλος του ΔΣ της Baykar, είναι γαμπρός του Τούρκου προέδρου.

Η Άγκυρα συμμετέχει στη Steadfast Dart 2026 με περίπου 2.000 στρατιωτικούς, το TCG Anadolu, τη φρεγάτα TCG Istanbul και τη φρεγάτα TCG Oruçreis, καθώς και μηχανοκίνητες δυνάμεις που υποστηρίζονται από τα drones. Η παρουσία του Anadolu στη Βαλτική θεωρείται από τουρκικές πηγές ως απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να προβάλλει τις εγχώριες μη επανδρωμένες δυνατότητές της και στην βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την εικόνα της ως κρίσιμου παίκτη στις θαλάσσιες επιχειρήσεις της Συμμαχίας.