Στο Survivor προέκυψαν έντονες ανατροπές και συγκρούσεις τόσο στο συμβούλιο όσο και στους αγώνες, φέρνοντας νέα δεδομένα στις ομάδες και τους παίκτες.

Οι «Επαρχιώτες» όρισαν ως υποψήφιες προς αποχώρηση τη Φανή Παντελάκη και τη Δήμητρα Λιάγγα, με την τελευταία ψήφο να κρίνει το αποτέλεσμα και να οδηγεί σε διπλή υποψηφιότητα.

Η Φανή αντέδρασε έντονα, λέγοντας «Τρία πουλάκια κάθονται. Αυτό έχω να πω εγώ. Πραγματικά εξεπλάγην. Απ’ το “άψογη” και απ’ το… βρέθηκα στον τάκο. Πάμε γερά!».

Η ένταση από το συμβούλιο της Δευτέρας συνεχίστηκε με αντιπαράθεση μεταξύ της Φανής και του Μιχάλη Σηφάκη. Ο Μιχάλης τόνισε αιχμηρά: «Δεν μου κάνει σαν άνθρωπος στο κομμάτι παραλίας, έχει πάρα πολλή φασαρία. Και στις δύσκολες συνθήκες που είμαστε, μας δυσκολεύει. Κι αν δεν κάνω λάθος την ψηφίσανε όλοι».

Από την πλευρά της, η Φανή κατήγγειλε διπλό παιχνίδι εις βάρος της: «Όταν υποστηρίζεις έναν άνθρωπο, του ’χεις πει πέντε πράγματα, είσαι η δεύτερη φωνή του και και και, και μαθαίνεις και ακούς ότι πιάνει άτομα να λέει “πάμε να την ψηφίσουμε, να τελειώνουμε” και μετά πριν μια μέρα είναι άψογη η Φανή… Αυτά τι είναι;».

Ο Μιχάλης πρόσθεσε ακόμη για τη στρατηγική και το ρόλο του στις ομάδες: «Εδώ και πολλές μέρες έχουμε συζητήσει ότι τα ματσαρίσματα θα τα κάνουμε όλοι μαζί. … Αυτό που θέλω να πω είναι στον Δημήτρη, μιας και τα έχει βρει όλα στην μπλε ομάδα και έχει πέσει μέσα σε όλα… Δώδεκα-εννιά η ομάδα κερδίζει. Τέσσερις υποψήφιοι κι εμείς έχουμε έναν. Οπότε λίγο καλύτερα να ασχοληθεί με τη δική του ομάδα, γιατί οι μπλε εδώ πέρα μπορεί να έχουμε μια δύσκολη παραλία, αλλά στους αγώνες είμαστε φωτιά».

Στην εξέλιξη των γεγονότων, ο Μάνος Μαλλιαρός ζήτησε συγγνώμη από τον Benzy για τον χαρακτηρισμό του, λέγοντας «Παίξε το καλό παιδί τώρα, ευχαριστώ bro», ενώ η μεταξύ τους ένταση είχε ξεσπάσει νωρίτερα με τον Μάνο να δηλώνει «Εγώ δεν ήρθα εδώ να ξεφτιλίσω το επίθετό μου».

Η Αριάδνη έδωσε την αποφασιστική ώθηση για τους Αθηναίους στους αγώνες, κάνοντας το 10-7 και χαρίζοντάς τους τη νίκη, ενώ η Ευτυχία Κυρκώστα αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι.