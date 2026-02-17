Στο αποψινό επεισόδιο του Survivor, οι εξελίξεις ήταν έντονες τόσο στις ψηφοφορίες όσο και μέσα στην καλύβα των παικτών. Το συμβούλιο ολοκληρώθηκε με τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει την τέταρτη υποψηφιότητα από την ομάδα των Αθηναίων. Όπως είπε, «Οι Αθηναίοι μίλησαν. Η απόφαση έχει παρθεί», δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της πέτρας ασυλίας. Λίγα λεπτά αργότερα ξεκαθάρισε: «Η ατομική ασυλία δεν θα χρησιμοποιηθεί, άρα θα διαβάσω τις ψήφους».

Η ψηφοφορία εξελίχθηκε σε ντέρμπι στα πρώτα χαρτιά, αλλά τελικά η πλάστιγγα έγειρε προς τη Βασιλική Μουντή. «Βασιλική. Το αποτέλεσμα πλέον έχει κριθεί», ανακοίνωσε ο παρουσιαστής, με τη Βασιλική να δηλώνει: «Είμαι συμφιλιωμένη γενικά με την ιδέα της υποψηφιότητας… Και ναι και όχι, το περίμενα. Αγωνιστικά δεν έχω προσφέρει πολύ, αλλά είμαι πολύ εντάξει με το αποτέλεσμα». Έτσι, προστίθεται στους ήδη υποψήφιους Βαλάντη Πάκο, Κέλλυ Μποφίλιου και Αλέξανδρο Kούρτοβικ, με την αγωνία να επικεντρώνεται πλέον στην αποχώρηση.

Παράλληλα, ένταση προκλήθηκε και στην καλύβα των Επαρχιωτών, όταν η Φανή Παντελάκη ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι στον Γιάννη Ρέβη. Όπως είπε: «Αν θα ξαναφύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα γίνει το “έλα να δεις”. Θα μου το λες στρέιτ» και πρόσθεσε: «αν θα ξαναφύγω και θα αναφέρεις κάτι για μένα ενώ λείπω, θα γίνει χαμός. Τελεία;».

Ο Γιάννης Ρέβης αντέδρασε αιφνιδιασμένος: «Δεν κατάλαβα;», ενώ η Φανή συνέχισε: «Τι είπες όταν έφυγα και πήγα στην παραλία; Ότι πάλι καλά που έφυγε να ηρεμήσουμε;». Εκείνος απάντησε: «Είπα δεν μπορώ να ακούω άλλο», για να συμπληρώσει: «Περιμένεις την κάμερα να μου κάνεις επίθεση;».

«Έχω πει από την αρχή ότι με τρελαίνει η αδικία και το ψέμα. Δεν είναι όμορφο, όταν φεύγω εγώ, να λες κάτι για μένα από πίσω μου. Γιατί δεν με πήρες να μου πεις, Φανή, ξέρω γω, για τον Α-Β λόγο, ότι δεν μπορώ να ακούω. να τραγουδάς, παράδειγμα», σχολίασε στο cue η Φανή Παντελάκη. Λίγο αργότερα, έφυγε από την καλύβα με έντονα νεύρα λέγοντας: «Κάτσε να φύγω λίγο, να πείτε κάτι για μένα. Πάω γρήγορα να ηρεμήσετε. Γρήγορα να ηρεμήσετε. Άι στο δια..».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Τρομεροί Επαρχιώτες κέρδισαν τον flag race και έκαναν το 9-10, εντείνοντας την ένταση και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων.

Ταυτόχρονα, υπήρξε μεγάλη ρήξη του Σηφάκη με τις συμπαίκτριές του, ενώ η Φανή ξεκαθάρισε δημόσια τη φιλοσοφία της: «Έχω υποανάπτυχτα και τα λέω από μπροστά – Οι υπόλοιποι τα λένε από πίσω».