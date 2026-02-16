Σε μεγάλη ένταση βρέθηκε η Φανή στο νέο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/02). Η παίκτρια, ξεκαθάρισε δημόσια την στάση της απέναντι στον Γιάννη Ρέβη δημιουργώντας ένταση στην καλύβα των Επαρχιωτών.

«Αν θα ξαναφύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα γίνει το “έλα να δεις”. Θα μου το λες στρέιτ», ανέφερε αρχικά, προειδοποιώντας πως «αν θα ξαναφύγω και θα αναφέρεις κάτι για μένα ενώ λείπω, θα γίνει χαμός. Τελεία».

Ο Γιάννης Ρέβης αιφνιδιάστηκε με την συμπαίκτρια του λέγοντας: «Δεν κατάλαβα;».

Η Φανή Παντελάκη συνέχισε: «Τι είπες όταν έφυγα και πήγα στην παραλία; Ότι πάλι καλά που έφυγε να ηρεμήσουμε;».

«Είπα δεν μπορώ να ακούω άλλο», απάντησε εκείνος, για να προσθέσει: «Περιμένεις την κάμερα να μου κάνεις επίθεση;».

«Έχω πει από την αρχή ότι με τρελαίνει η αδικία και το ψέμα. Δεν είναι όμορφο, όταν φεύγω εγώ, να λες κάτι για μένα από πίσω μου. Γιατί δεν με πήρες να μου πεις, Φανή, ξέρω γω, για τον Α-Β λόγο, ότι δεν μπορώ να ακούω. να τραγουδάς, παράδειγμα», σχολίασε στην κάμερα του Survivor η Φανή Παντελάκη.