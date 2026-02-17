Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε θετικές τις συνομιλίες με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Γενεύη, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης. Παρά ταύτα, όπως τόνισε σε συνέντευξή του στο Fox News, «ήταν σαφές ότι ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) έθεσε ορισμένες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί πολύ να βρει μια λύση εδώ, είτε μέσω της διπλωματικής οδού είτε μέσω άλλης επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μάρθα ΜακΚάλουμ.