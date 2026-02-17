Η αβεβαιότητα γύρω από το AI «πάγωσε» τη διάθεση των επενδυτών σήμερα, Τρίτη, 17/02, τροφοδοτούμενη από σενάρια για μια βαθύτερη διόρθωση που ενδέχεται να συμπαρασύρει το σύνολο των διεθνών δεικτών. Παράλληλα, το βλέμμα της αγοράς παραμένει στραμμένο στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πιέσεις στη Wall Street

Στην αμερικανική αγορά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Nasdaq 100 σημείωσαν πτώση 0,9%, υποδηλώνοντας ότι το κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας ενδέχεται να έχει συνέχεια, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης μετρά ήδη τρεις συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και τα futures του S&P 500, με υποχώρηση 0,3%.

«Οι αγορές εξετάζουν κάθε κλάδο ξεχωριστά, υποβάλλοντας τα επιχειρηματικά τους μοντέλα σε “stress test”, προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο ανθεκτικά είναι στην ανατροπή που φέρνει το AI», σημειώνει ο Axel Botte, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ostrum Asset Management. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα της Bank of America κατέγραψε την αυξανόμενη ανησυχία των διεθνών επενδυτών για το ενδεχόμενο υπερβολικών επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Αντιστέκεται η Ευρώπη

Στον αντίποδα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατάφερε να διαφοροποιηθεί από το αρνητικό κλίμα, σημειώνοντας άνοδο 0,2% και καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κερδών. Την ίδια ώρα, ο παγκόσμιος δείκτης MSCI παρέμεινε αμετάβλητος.

Το διπλωματικό «θρίλερ» και το πετρέλαιο

Πέρα από το τεχνολογικό ταμπλό, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στη Γενεύη ξεκίνησαν έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, παρά τη σφοδρή ρητορική αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ταυτόχρονα, στην ίδια πόλη ξεκίνησε την Τρίτη, ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε εξέλιξη —θετική ή αρνητική— σε αυτά τα μέτωπα αναμένεται, σύμφωνα με το Reuters, να προκαλέσει τριγμούς στην αγορά ενέργειας.

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται κατά 0,4% στα 68,91 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) να σημειώνει άνοδο 1,8%.

«Η αγορά παραμένει ανάστατη από τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες», αναφέρουν αναλυτές της ANZ. «Εάν εκτονωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή ή σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο μέτωπο της Ουκρανίας, το “premium κινδύνου” που είναι ενσωματωμένο στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να υποχωρήσει ταχύτατα».