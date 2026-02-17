Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχουν, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ξεκίνησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη για τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη τους, εν μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ, που τον Ιούνιο συμμετείχαν μαζί με το Ισραήλ στη βομβιστική επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, έχουν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Το Ιράν πραγματοποίησε τη Δευτέρα δική του άσκηση στο στενό του Ορμούζ, μια σημαντική θαλάσσια οδό για τις μεταφορές πετρελαίου.

Σήμερα, το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι τμήματα του Στενού του Χορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες σήμερα για «προληπτικούς λόγους» ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στον δίαυλο. Το στενό είναι η ζωτικής σημασίας διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου που συνδέει τους μεγαλύτερους πετρελαιοπαραγωγούς του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρετ Κούσνερ συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, στις οποίες μεσολαβεί το Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος, μαζί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες της Γενεύης και ότι πιστεύει ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι επιθυμούν τις συνέπειες της μη επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα. «Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να καταστρέψουμε το πυρηνικό τους δυναμικό. Και αναγκαστήκαμε να στείλουμε τα B-2».

Ακόμα και οι πιο δυνατοί μπορούν να «χτυπηθούν»

Αμέσως μετά την έναρξη των συνομιλιών, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνησή του. Η χώρα κυβερνάται από κληρικούς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο σκληρό χτύπημα που να μην μπορεί να σηκωθεί», δήλωσε σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ότι η επιτυχία των συνομιλιών της Γενεύης εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα προβάλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις και από τη σοβαρότητα με την οποία θα αντιμετωπίσουν το θέμα της άρσης των καταστροφικών οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν.