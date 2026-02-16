Το Πολεμικό Ναυτικό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποίησε σήμερα γυμνάσια στο Στενό του Ορμούζ, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μία ημέρα πριν από την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα γυμνάσια με την ονομασία «Ευφυής Έλεγχος του Στενού του Ορμούζ», η διάρκεια των οποίων δεν διευκρινίστηκε, έχουν στόχο να δοκιμαστεί η ετοιμότητα επιχειρησιακών δυνάμεων έναντι «πιθανών στρατιωτικών απειλών και απειλών για την ασφάλεια», μετέδωσε το Tasnim.

Το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.