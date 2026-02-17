Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη στη Γενεύη.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν διαφοροποιήσει τα δεδομένα. «Θα συμμετάσχω σε αυτές τις συνομιλίες, έμμεσα. Και θα είναι πολύ σημαντικές», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους εντός του Air Force One.

Οι εντάσεις κλιμακώνονται ενόψει των συνομιλιών, με τις ΗΠΑ να αναπτύσσουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, ενώ ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για ενδεχόμενη παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ερωτηθείς για τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν είχε προηγουμένως επιδιώξει σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά διαπίστωσε τις συνέπειες μιας αδιάλλακτης στάσης το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά έχουν κίνητρο να διαπραγματευτούν, σημειώνοντας: «Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες του να μην επιτευχθεί συμφωνία».