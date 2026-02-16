Με απώτερο στόχο να πιέσει το Ιράν να δεχτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Το BBC επιβεβαίωσε τις αρχικές αναφορές ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο έφθασε στην περιοχή του Κόλπου στις 26 Ιανουαρίου, καθώς το βρετανικό μέσο κατάφερε να το εντοπίσει σε πρόσφατες εικόνες από δορυφόρο. Αυτό που επιβεβαιώνει την πρόσφατη άφιξή του στην Αραβική Θάλασσα είναι το γεγονός ότι το εν λόγω αεροπλανοφόρο δεν ήταν ορατό σε προηγούμενες εικόνες από το σημείο.

Οι αναλυτές εντόπισαν το πυρηνοκίνητο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, και συγκεκριμένα περίπου 240 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Ο εντοπισμός επετεύχθη με τη βοήθεια των δημόσια διαθέσιμων εικόνων από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πλοίων.

Η άφιξη του αεροπλανοφόρου στην Αραβική Θάλασσα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της στρατιωτικής κινητοποίησης των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις αντιπροσωπειών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, πρόκειται να αναπτυχθεί ώστε να ενισχύσει.

