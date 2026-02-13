Το αεροπλανοφόρο U.S.S. Gerald R. Ford, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν στην Καραϊβική, αναμένεται να αναπτυχθεί άμεσα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πλήρωμα δεν πρόκειται να επιστρέψει στη βάση του τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στους ναύτες την Πέμπτη, σύμφωνα με τους Times και τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους, που επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να προβούν σε δημόσιες δηλώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ομάδα κρούσης του Ford πρόκειται να ενωθεί με τις δυνάμεις του αεροπλανοφόρου U.S.S. Abraham Lincoln, που βρίσκεται ήδη στον Περσικό Κόλπο. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της κλιμακούμενης πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στην ηγεσία του Ιράν. Αν και ο πρόεδρος είχε προαναγγείλει από την αρχή της εβδομάδας την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, η ταυτότητα του πλοίου παρέμενε μέχρι σήμερα άγνωστη.

Από την Ευρώπη στη Βενεζουέλα και τη Μέση Ανατολή

Η ιδιαίτερη αποστολή του Ford ξεκίνησε στις 24 Ιουνίου από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Ενώ αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε πλου στα ευρωπαϊκά ύδατα, το σκάφος ανακατευθύνθηκε στην Καραϊβική, ως μέρος της στρατηγικής πίεσης κατά της Βενεζουέλας.

Μάλιστα, τα αεροσκάφη του αεροπλανοφόρου συμμετείχαν στην επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας, η οποία κατέληξε στη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή έχει ήδη λάβει μία παράταση, με το πλήρωμα να ελπίζει μέχρι πρότινος ότι η επιστροφή θα γινόταν στις αρχές Μαρτίου.