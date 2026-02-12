Το Πεντάγωνο ετοιμάζει δεύτερο αεροπλανοφόρο για τη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι σαφές: η στρατιωτική πίεση προς το Ιράν κλιμακώνεται, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να το ωθήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή σε δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» για άμεση ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, ενόψει του ενδεχομένου επίθεσης κατά του Ιράν. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, με στόχο την αποτροπή ιρανικών ενεργειών αλλά και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της Ουάσιγκτον. Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου ως μοχλό πίεσης, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη καταρρεύσουν.

Το Πεντάγωνο στέλνει μήνυμα ισχύος με αεροπλανοφόρο

Η προετοιμασία δεύτερου αεροπλανοφόρου από το Πεντάγωνο θεωρείται από αμερικανικούς κύκλους ως κίνηση που ανεβάζει το διακύβευμα για την ιρανική ηγεσία. Ένας από τους αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας ανέφερε ότι η εντολή για ανάπτυξη μπορεί να δοθεί «μέσα σε λίγες ώρες», γεγονός που δείχνει πόσο προχωρημένος είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να δείξει ότι διαθέτει την ικανότητα να πλήξει γρήγορα και αποφασιστικά, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας αυξάνει τον κίνδυνο λάθους υπολογισμού ή τυχαίας κλιμάκωσης στην ήδη εύφλεκτη Μέση Ανατολή. Η συγκέντρωση τόσων μέσων ισχύος γύρω από το Ιράν δημιουργεί ένα εκρηκτικό περιβάλλον, όπου ένα επεισόδιο στη θάλασσα ή στον αέρα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρύτερη σύρραξη. Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιεί το αεροπλανοφόρο πρωτίστως ως εργαλείο πίεσης και όχι ως άμεσο προάγγελο πολέμου.

Πεντάγωνο, αεροπλανοφόρο και διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Η στρατηγική Τραμπ συνδυάζει οικονομικές κυρώσεις και στρατιωτική πίεση, με το Πεντάγωνο και το αεροπλανοφόρο να αποτελούν το «σκληρό» σκέλος αυτής της εξίσωσης. Στόχος είναι να πειστεί η Τεχεράνη ότι το κόστος της αδιαλλαξίας στο πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι βαρύ, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Οι ΗΠΑ θέλουν να οδηγήσουν το Ιράν σε ένα νέο πλαίσιο συνομιλιών, με αυστηρότερους όρους από εκείνους της προηγούμενης συμφωνίας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Παρά ταύτα, η ιστορία των αμερικανοϊρανικών σχέσεων δείχνει ότι κάθε κλιμάκωση ενέχει τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης σύγκρουσης. Το αν το Πεντάγωνο θα προχωρήσει τελικά στην αποστολή του δεύτερου αεροπλανοφόρου ή αν θα παραμείνει εργαλείο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα κριθεί από τις επόμενες κινήσεις Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Προς το παρόν, πάντως, το μήνυμα είναι πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν την πολιτική τους απέναντι στο Ιράν με εμφανή και υπολογίσιμη στρατιωτική ισχύ.