Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, παραμονή νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, ότι οι ΗΠΑ έχουν μαλακώσει τη στάση τους στο πυρηνικό ζήτημα.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις» που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, «μπορούμε προσεκτικά να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα έχει γίνει πιο ρεαλιστική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Το Ιράν υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει.