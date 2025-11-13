Πάνω από μισό εκατομμύριο υποψήφιοι συμμετείχαν σήμερα στις εξουθενωτικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια της Νότιας Κορέας, ενώ η αστυνομία κινητοποιήθηκε για να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες θα φθάσουν στην ώρα τους στα εξεταστικά κέντρα και οι αρχές ανέστειλαν όλες τις πτήσεις για μισή ώρα.

Ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν μια θέση στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, ήταν ο υψηλότερος των τελευταίων επτά ετών. Οι περισσότεροι εξ αυτών γεννήθηκαν το 2007, όταν σημειώθηκε αύξηση των γεννήσεων καθώς η χρονιά εκείνη θεωρήθηκε ευοίωνη για την απόκτηση παιδιού.

Οι αρχές απαγόρευσαν την προσγείωση ή απογείωση των πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το διεθνές αεροδρόμιο Ιντσεόν, από τη 1:05 μ.μ. (06:05 ώρα Ελλάδας) έως τη 1:40 μ.μ. για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει όχληση όταν οι μαθητές γράφουν το τεστ ακουστικής κατανόησης στην αγγλική γλώσσα. Η απόφαση επηρέασε 140 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 65 διεθνών αφίξεων και αναχωρήσεων. Ιστότοποι παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν αεροσκάφη να κάνουν κύκλους γύρω από αεροδρόμια.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές και οι εταιρείες άνοιξαν μισή ώρα αργότερα για να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι θα έφθαναν εγκαίρως για τις εξετάσεις που διαρκούν εννέα ώρες και θεωρούνται κρίσιμες για την επιτυχία τους σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία.

«Αυτές οι εξετάσεις είναι στόχος εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και επίσης ένα νέο ξεκίνημα», δήλωσε η Γεσεόν Κιμ, που περίμενε έξω από εξεταστικό κέντρο όπου έδινε εξετάσεις η κόρη της.

Συνολικά 554.174 μαθητές συμμετέχουν στις φετινές εξετάσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, με τον αριθμό αυτό να είναι αυξημένος κατά 6% σε σχέση με πέρυσι και ο υψηλότερος από το 2019. Το 2007 γεννήθηκαν 496.000 μωρά, με τον αριθμό τους να καταγράφει αύξηση ύστερα από τη σταθερή μείωση των γεννήσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.