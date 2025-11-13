Η φωτιά που ξέσπασε σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας έχει καταγραφεί από κάμερες, σε βίντεο που δείχνει τις φλόγες να έχουν τυλίξει τα τέσσερα πολυτελή γιοτ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, ξεκινώντας από ξύλινο σκάφος, και επεκτάθηκε γρήγορα στα υπόλοιπα τρία, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Η «μάχη» που έδωσε η Πυροσβεστική ήταν δύσκολη, όμως, παρά τις προσπάθειες, τα τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν, αφού είχαν παραδοθεί στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο από τη φωτιά στα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας

Πάντως, δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από το Λιμενικό, για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα το Newsbeast δείχνουν την εικόνα στη Μαρίνα Ζέας το πρωί, λίγο μετά τις 08:00, με καπνούς να βγαίνουν ακόμη από τα κατεστραμμένα σκάφη.

Επιπλέον, συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο όπου βυθίστηκαν τα τέσσερα σκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα και τα υλικά που έχουν βυθιστεί.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο, μετά τη φωτιά

Μώραλης για φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: «Μας ανησυχεί ότι είναι η δεύτερη φορά σε 1,5 χρόνο»

Ανησυχητικό είναι το γεγονός πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό μέσα σε 1,5 χρόνο, σύμφωνα με όσα είπε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Ο κ. Μώραλης, αφού σημείωσε πως το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα, εξέφρασε τον προβληματισμό του, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν οι κανόνες ασφαλείας

Αναλυτικά, ο δήμαρχος Πειραιά ανέφερε:

«3:30 ώρα, 4:00 παρά ενημερώθηκα εγώ. Ξεκίνησε η φωτιά από ένα ξύλινο σκάφος. Επεκτάθηκε και σε άλλα. Ευτυχώς έγινε γρήγορα η παρέμβαση και της Πυροσβεστικής. Έβγαλαν στα ανοιχτά δύο-τρία σκάφη, τα βλέπετε νομίζω ούτως ή άλλως και τώρα στα ανοιχτά, στο να μπορέσουνε να σβήσουν την πυρκαγιά.

Έγινε αυτό. Δεν υπάρχουν ευτυχώς θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουν πέσει και δύτες στο λιμάνι Ζέας για να δούνε. Ξέρετε, η διαχείριση του λιμανιού την έχει ιδιωτική εταιρεία, είναι παραχωρημένο το λιμάνι της Ζέας.

Μας ανησυχεί ότι είναι δεύτερη φορά που έγινε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Πρέπει να το δούμε.

Παρόλα αυτά, έχει έρθει η ρυπαντική, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, είναι η μόλυνση, είτε των νερών, είτε οι αέριοι ρύποι. Οπότε αυτό αφορά την πόλη».

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι «έχουμε καλή συνεργασία με τη Μαρίνα όμως, πιστεύω θα γίνουν αυτά που πρέπει. Και από κει και πέρα, πρέπει οι ίδιοι να δούνε τα ζητήματα ασφαλείας. Νομίζω υπήρχε και το patrol, γι’ αυτό και το βρήκανε γρήγορα, είδαν τον καπνό και παρενέβησαν γρήγορα. Παρόλα αυτά, επειδή η μαρίνα είναι μες στην πόλη, νομίζω πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω τους κανόνες ασφαλείας».