Στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) σε σκάφη στη Μαρίνα Ζέας, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Ο κ. Μώραλης, αφού σημείωσε πως το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε 1,5 χρόνο, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν οι κανόνες ασφαλείας.

Αναλυτικά, ο δήμαρχος Πειραιά ανέφερε:

«3:30 ώρα, 4:00 παρά ενημερώθηκα εγώ. Ξεκίνησε η φωτιά από ένα ξύλινο σκάφος. Επεκτάθηκε και σε άλλα. Ευτυχώς έγινε γρήγορα η παρέμβαση και της Πυροσβεστικής. Έβγαλαν στα ανοιχτά δύο-τρία σκάφη, τα βλέπετε νομίζω ούτως ή άλλως και τώρα στα ανοιχτά, στο να μπορέσουνε να σβήσουν την πυρκαγιά.

Έγινε αυτό. Δεν υπάρχουν ευτυχώς θύματα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουν πέσει και δύτες στο λιμάνι Ζέας για να δούνε. Ξέρετε, η διαχείριση του λιμανιού την έχει ιδιωτική εταιρεία, είναι παραχωρημένο το λιμάνι της Ζέας.

Μας ανησυχεί ότι είναι δεύτερη φορά που έγινε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Πρέπει να το δούμε.

Παρόλα αυτά, έχει έρθει η ρυπαντική, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, είναι η μόλυνση, είτε των νερών, είτε οι αέριοι ρύποι. Οπότε αυτό αφορά την πόλη» τόνισε αρχικά, μιλώντας στο Orange Press Agency.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι «έχουμε καλή συνεργασία με τη Μαρίνα όμως, πιστεύω θα γίνουν αυτά που πρέπει. Και από κει και πέρα, πρέπει οι ίδιοι να δούνε τα ζητήματα ασφαλείας. Νομίζω υπήρχε και το patrol, γι’ αυτό και το βρήκανε γρήγορα, είδαν τον καπνό και παρενέβησαν γρήγορα. Παρόλα αυτά, επειδή η μαρίνα είναι μες στην πόλη, νομίζω πρέπει να δούμε λίγο παραπάνω τους κανόνες ασφαλείας».