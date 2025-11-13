Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά, και τελικά βυθίστηκαν ύστερα από μάχη αρκετών ωρών που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα και πιστεύεται ότι ξεκίνησε από ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα.

Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε τρία διπλανά πολυτελή γιοτ, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Παρά τις τεράστιες προσπάθειες, και τα τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν, έχοντας πρώτα καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς το Λιμενικό απέκλεισε άμεσα την περιοχή, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.

Παράλληλα, συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο όπου έχουν βυθιστεί τα τέσσερα σκάφη προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα και τα υλικά που έχουν βυθιστεί.

«Στην αρχή της μαρίνας, στην είσοδο όπως μπαίνουμε αριστερά, ξεκίνησε η φωτιά από ένα ξύλινο επαγγελματικό, παραδοσιακό ημερόπλοιο σκάφος με το όνομα Μαρισόλ για άγνωστους λόγους. Οι πρώτες πληροφορίες λένε για κάποιο βραχυκύκλωμα. Δεν είχε πλήρωμα πάνω, ούτε κάποια βάρδια στο σκάφος. Εξελίχθηκε (σ.σ. η φωτιά) στα διπλανά σκάφη.

Άμεση ήταν η παρέμβαση των ανθρώπων της μαρίνας με μάνικες. Άμεσα πλωτά μέσα της μαρίνας και το πλήρωμα έσπευσαν να απομακρύνουν τα διπλανά σκάφη για να μην εξαπλωθεί η φωτιά μέχρι να έρθουν τα πυροσβεστικά σκάφη.

Η φωτιά διερευνάται, αλλά σίγουρα δεν είναι εμπρησμός. Φαντάζομαι ότι έγινε κάποιο βραχυκύκλωμα, επειδή έγινε και πολύ νωρίς… συνήθως οι φωτιές σε παλιά σκάφη – και ειδικά στο συγκεκριμένο που ήταν ξύλινο άρα αρπάζει με τη μία», δήλωσε ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

«Δύσκολα κάποιος πάει να κάνει εμπρησμό σε ένα παλιό, παραδοσιακό, ξύλινο σκάφος. Δεν είναι κάποια θαλαμηγός που θα ήθελαν για την ασφάλεια… Άρα θεωρώ ότι έγινε από βραχυκύκλωμα και μετά εκδηλώθηκε και στα άλλα σκάφη», συνέχισε ο ίδιος.