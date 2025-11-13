Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς και βυθίστηκε, ενώ η φωτιά μαίνεται σε άλλα τρία.

Στο σημείο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ έχουν σπεύσει και επιχειρούν για τη κατάσβεση της φωτιάς 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.