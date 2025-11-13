Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 σε πολυτελή σκάφη στη Μαρίνα Ζέας με αποτέλεσμα τέσσερα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα όταν η πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με αρκετά οχήματα αλλά και πλοιάρια του Λιμενικού.

Η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε γρήγορα και στα υπόλοιπα τρία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε σε σχετικό ρεπορτάζ της η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η πυροσβεστική ερευνά το περιστατικό.

Σήμερα το πρωί στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ρυμουλκό ώστε να μεταφέρει τα σκάφη ενώ στο νερό έχουν τοποθετηθεί ειδικά φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των υδάτων.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος μίλησε στο MEGA τόνισε: «Κατά τις 3 η ώρα πρέπει να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Κατέβηκα αμέσως κάτω γιατί είναι από πάνω το σπίτι μου. Η φωτιά ξεκίνησε από το ξύλινο. Γίνονταν πολλές εκρήξεις από το πετρέλαιο. Δεν ακούστηκε έκρηξη πριν ξεκινήσει η φωτιά».