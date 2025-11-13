Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου λίγο μετά τις 12:00 στη Λάρισα, όταν δεκάδες κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

Οι συγκεντρωμένοι έριξαν γάλα στο οδόστρωμα, ως κίνηση διαμαρτυρίας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται έξω από το γραφείο του υφυπουργού, στη συμβολή του πεζοδρόμου Κούμα με την οδό Παναγούλη.

Σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία των κτηνοτρόφων προς το κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεών τους.

«Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία», φώναξαν με οργή οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο, σύμφωνα με το larissanet.

Οι ίδιοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους, τονίζοτας: «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω».

Παράλληλα, φώναξαν κατά της κυβέρνησης, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».