Αυτή είναι η στιγμή που μαθητές στην Κίνα ξέσπασαν στα γέλια όταν ένα ελάφι μπήκε αμέριμνο στην τάξη τους και άρχισε να μασουλάει τα γραπτά διαγωνίσματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στη Σιτσουάν στις 3 Νοεμβρίου, όπου το περίεργο ζώο εθεάθη να περπατά ανάμεσα στα θρανία.

Το ελάφι καταγράφηκε σε βίντεο από τους μαθητές, να τρώει μια στοίβα γραπτών που είχαν μείνει πάνω σε θρανίο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ το σχολείο ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να βελτιώσει τη διαχείριση των ζώων μετά το χαριτωμένο επεισόδιο.

Σύμφωνα με το σχολείο, το ελάφι έχει ήπιο χαρακτήρα και είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους μαθητές, οι οποίοι συχνά το ταΐζουν και βγάζουν φωτογραφίες μαζί του.

Το ζώο διατηρείται ως μασκότ του σχολείου και κυκλοφορεί ελεύθερα στον χώρο του campus.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συμπεριφορά του ελαφιού ίσως οφείλεται στο ότι οι φυτικές ίνες του χαρτιού θυμίζουν στοιχεία της κανονικής του τροφής, καθώς και στην εξοικείωσή του με το περιβάλλον της τάξης.

Ειδικοί σε θέματα άγριας ζωής υπενθύμισαν ότι ακόμη και τα ήμερα ζώα πρέπει να έχουν περιορισμένους χώρους δραστηριότητας, ώστε να αποφεύγονται αναστάτωση των μαθημάτων ή τυχόν ατυχήματα αν τρομάξουν.

Προσέθεσαν ότι ο ξαφνικός θόρυβος ή η απότομη κίνηση μπορεί να φοβίσει τα ζώα και να δημιουργήσει κινδύνους τόσο για τους μαθητές όσο και για τα ίδια.