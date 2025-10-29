Κινητοποιήσεις διαρκείας ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι προχωρούν σε μπλόκα στους δρόμους και στα τέσσερα νομούς του νησιού, σε μια προσπάθεια να εισακουστούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στα Χανιά, οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στις Μουρνιές και στη συνέχεια, με μηχανοκίνητη πορεία, κατευθύνθηκαν στην εθνική οδό, όπου έστησαν μπλόκο επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Νεροκούρου. Εκεί προχώρησαν σε ολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διαμαρτυρόμενοι θα επιτρέπουν τη διέλευση μόνο οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων, περιπολικών και πυροσβεστικών οχημάτων.

Σε ερώτηση αν σκοπεύουν να ανοίγουν τον δρόμο τις πρωινές ώρες (7:00-8:00) και μία ώρα το μεσημέρι για τη διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά, οι κτηνοτρόφοι αρνήθηκαν.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στους υπόλοιπους νομούς του νησιού. Στο Ηράκλειο, οι κτηνοτρόφοι έστησαν μπλόκο επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του ΚΤΕΟ, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις έγιναν και σε Λασίθι και Ρέθυμνο από το μεσημέρι.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων