Νέα τροπή στην εκδίκαση της υπόθεσης βιασμών του Γιάννη σε χωριό του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, με την κατάθεση ιατροδικαστικών εκθέσεων δύο ιατροδικαστών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά, ιατροδικαστής από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, είχε καταθέσει ότι βάσει του ιατροδικαστικού πορίσματος του 2021, δεν στοιχειοθετούνται κατ’ εξακολούθηση βιασμοί στον 22χρονο σήμερα Γιάννη.

Μετά από αυτό, το δικαστήριο είχε ζητήσει, κατόπιν πρότασης της εισαγγελέως, να πραγματοποιηθεί νέα εξέταση από την ιατροδικαστική υπηρεσία Ηρακλείου για να διαπιστωθεί αν ο Γιάννης είναι θύμα κατ’ εξακολούθηση βιασμού από το 2017 και να εξεταστεί, σε περίπτωση που είναι θύμα βιασμού άπαξ, σε πόσο χρόνο μπορεί αυτό να διαπιστωθεί.

Παράλληλα, είχε ζητηθεί να κληθεί στο δικαστήριο για να καταθέσει ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης, που είχε διενεργήσει την εξέταση το 2021.

Σύμφωνα με τη νέα πρώτη ιατροδικαστική έκθεση την 10/12/25, δεν διαπιστώνονται ευρήματα που να συνηγορούν σε ευρήματα κατ’ εξακολούθηση βιασμών από το 2017. Ως προς τον άπαξ παραφύσιν βιασμό, αυτός θα μπορούσε να φανεί μόνο μέχρι και λίγες μέρες μετά.

Σε δεύτερη ιατροδικαστική έκθεση στις 1/12/25, παρουσία τεχνικού συμβούλου και άλλων ιατροδικαστών, επίσης αναφέρεται ότι δεν διακρίνονται πρόσφατες ή παλαιές κακώσεις στο σώμα του Γιάννη και ευρήματα που να είναι δηλωτικά κατά συρροή παραφύσιν βιασμών.

Ωστόσο, η απουσία κακώσεων δεν αποκλείει τον βιασμό άπαξ.

Να σημειωθεί ότι το δικαστήριο είχε ζητήσει την προηγούμενη φορά να παρίσταται ο πρώτος ιατροδικαστής Στ. Μπελιβάνης για να καταθέσει, ο οποίος όμως δεν ήρθε γιατί επικαλέστηκε covid.

Η δίκη συνεχίζεται με τις απολογίες των κατηγορουμένων.

«Είμαι φυλακή και δεν ξέρω ακόμα τι έχω κάνει» ήταν το πρώτο που ανέφερε ο 71χρονος κατηγορούμενος για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.

Όταν άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης που «φωτογράφιζαν» τον ίδιο, προσπάθησε να μάθει για ποιο λόγο. “Με εμένα το παιδί τα πήγαινε καλά, το βοηθούσα” είπε λέγοντας ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο που βρέθηκε κατηγορούμενος.

«Βοηθούσα το παιδί όπως πολλοί στο χωριό, γιατί ήταν ατημέλητο».

Ως προς την κατηγορία ότι βίαζε τον Γιάννη κατ’ εξακολούθηση, μαζί με ιερείς, είπε ότι ποτέ δεν τους είχε δει στη ζωή του και ποτέ δεν είχε μπει ο Γιάννης στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις καταθέσεις τους όλοι οι κατήγοροι είπαν «ακούσαμε», κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε δει κάτι. Επίσης, ανέφερε ότι ποτέ δεν του άρεσαν οι άντρες, αντίθετα πάντα του άρεσαν οι γυναίκες.

Πατέρας Γιάννη: «Ο γιος μου με λάτρευε και τον λάτρευα»

Ο πατέρας του Γιάννη ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε το παιδί και το πρόσεχε.

Ως προς το περιστατικό κατά το οποίο ο Γιάννης σε μικρή ηλικία 11χρόνων, του είπε οτι η δασκάλα του τον παρενόχλησε σεξουαλικά στον πρωκτό. Απευθύνθηκε στις αρχές, πήγε και στον ιατροδικαστή Στ. Μπελιβάνη ο οποίος τον εξέτασε και δε βρήκε ευρήματα βιασμού. Στο μέλλον δεν αντιλήφθηκε να έχει πέσει θύμα βιασμού. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, αν είχε συμβεί κατι τέτοιο θα απευθυνόταν στις αρχές όπως είχε κάνει και την πρώτη φορά που ήταν 11χρόνων. «Βρηκαν τον γιο μου απο το ίδρυμα και τον έβαλαν να κατηγορήσει τόσους αθώους ανθρώπους»

Τι είπε η Εισαγγελέας

Όπως είπε η εισαγγελέας η ιατροδικαστικη εξέταση του 2021 που υποστηρίζει οτι προκύπτει κατ’ εξακολούθηση βιασμός και διατυπώνεται μέσα σε μόλις 3 προτάσεις δεν παραπέμπει σε επαγγελματική, εμπεριστατομένη έκθεση. Οι σημερινές ιατροδικαστικές εκθέσεις που είναι πλήρως εμπεριστατομένες δείχνουν οτι δεν υπήρξαν κατ εξακολούθηση βιασμοί. Δε σημαίνει ομως οτι δεν υπήρξε βιασμός.

Κατά την εισαγγελέα, ο βιασμος μια και μοναδική φορα έγινε απο τον πρωτο κατηγορούμενο. Οπότε πρεπει να κηρυχθεί ένοχος για βιασμό απαξ, οχι για κατ εξακολούθηση.

Ο πατέρας πρέπει να κριθεί αθώος για την κατηγορία της απλής συνέργειας και ένοχος για την κατηγορία απλης σωματικής βλαβης.