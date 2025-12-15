Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος αλλάζει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη – Ανοίγει ο δρόμος για εισαγωγή αμερικανικού LNG μέσω Αλεξανδρούπολης

«Παρά τις εξωτερικές πιέσεις ο λαός της Μολδαβίας απέδειξε ότι δεν χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική και, με την ισχυρή εντολή που λάβατε, θα φέρετε πιο κοντά τη Μολδαβία στην Ευρώπη, με την Ελλάδα δίπλα σας. Στηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα της χώρας σας. Η ένταξή σας αποτελεί για μας στρατηγική προτεραιότητα. Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων από το Μέγαρο Μαξίμου με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στη συνέχεια «βέβαιος ότι χάρη στη δική σας αποφασιστικότητα η χώρα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια. Με την πρόεδρο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και την οικονομική μας συνεργασία με έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο που αλλάζει τον χάρτη. Ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει μέσω Μολδαβίας στην Ουκρανία.

Μέσω της συνόδου που έγινε εδώ, υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες και ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας και συμβάλλει στη γεωπολιτική σταθερότητα. Ήταν συνέπεια μιας εθνικής επιλογής να αποκτήσουμε σύγχρονες υποδομές και συνεργασίες με ενεργειακούς κολοσσούς. Έτσι η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί πιο σύντομα από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Συμφωνήσαμε ακόμα να ενδυναμώσουμε την οικονομική μας σύμπλευση σε τουρισμό, πληροφορική και κατασκευές».

Δείτε φωτογραφίες: