Αναστάτωση επικράτησε σε παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής.

Ένας 49χρονος πατέρας που βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του, πήγε στον παιδικό σταθμό όπου βρίσκονταν τα παιδιά του, 2 και 4 ετών αντίστοιχα, έσπασε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα που ήταν μέσα.

Στη συνέχεια, άρπαξε τα δύο παιδιά και άρχισε να τρέχει. Οι γονείς άλλων παιδιών που ήταν εκείνη τη στιγμή απ’ έξω προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει, σύμφωνα με το MEGA.

Ωστόσο, ο άνδρας κατάφερε και ξέφυγε. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία αλλά και τη μητέρα των παιδιών, η οποία ήταν στην εργασία της εκτός Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής η γυναίκα δεν έχει καταθέσει μήνυση.