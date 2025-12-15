Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Ulker Sports Arena από τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45), για τη 16η αγωνιστική της regular season της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τσέντι Όσμαν να ταξιδεύει κανονικά με την αποστολή των «πράσινων» στην Κωνσταντινούπολη και να τίθεται στη διάθεσή του, σε αντίθεση με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Όσμαν πάτησε παρκέ για τελευταία φορά στη EuroLeague στις 20 Νοεμβρίου, στο παιχνίδι απέναντι στην Dubai Basketball, όπου υπέστη διάστρεμμα. Τη φετινή σεζόν αριθμεί 13,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 11 εμφανίσεις στη διοργάνωση.