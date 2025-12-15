Στην επικαιρότητα παραμένει η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαιτίας της συμμετοχής της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους. Ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την παρουσία της, χαρακτηρίζοντας συνολικά τη διαδικασία «θλιβερή».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει φασαρία και να βγάζει την τοξικότητά της».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με τη Μαρία Συρεγγέλα που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, σημειώνοντας: «Φαντάζεστε να έλεγε άντρας στην κυρία Κωνσταντοπούλου “μη σκίσεις κανένα καλσόν”; Τι θα γινόταν;».

Σε σχέση με την υπόθεση του αποκαλούμενου «Φραπέ», ο υπουργός χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ως «απαράδεκτη», αλλά τόνισε ότι η στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι διαφορετική, υπογραμμίζοντας πως «η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι εκλεγμένη και επικεφαλής κόμματος».

Παρά τις επικρίσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε και τις ικανότητες της πρώην προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι είναι «επιμελής, μαχητική και προφανώς πολύ έξυπνη και θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη», προσθέτοντας ωστόσο ότι «ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος και δεν την αντέχει κανείς».

Κλείνοντας, σχολίασε την επιστροφή του Διαμαντή Καραναστάση στο θέατρο, επισημαίνοντας: «Ως ηθοποιός είναι πολύ καλός, ως πολιτικός ανύπαρκτος. Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον θεωρούσε σπουδαίο – ο έρωτας είναι μεγάλο πράγμα».