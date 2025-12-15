Τα δύσκολα για Γκαγκάτση και η κιτρινόμαυρη ατάκα

Χαμός στο πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη και… δύσκολες γιορτές για τον Μάκη Γκαγκάτση. Είχα σημειώσει ότι η «συμμαχία» των ερυθρόλευκων με τον ΠΑΟΚ για την ΕΠΟ είχε αρχίσει να κλονίζεται και θα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, για τον επικεφαλής της ομοσπονδίας να καταφέρει να τους αφήσει όλους ικανοποιημένους στην πορεία. Δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο βέβαια, θα έπρεπε απλά να εξασφαλίσει, ως πρόεδρος της ΕΠΟ, ότι θα υπάρχει 50%-50% στα παιχνίδια όλων, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί αδύνατον μέχρι τώρα. Στην ΑΕΚ, πάντως, παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα και όπως λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια «περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της εύθικτης ΕΠΟ σε όσα λέει ο Ολυμπιακός».

Η… μεταγραφή 4 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ

Μιας και αναφέρθηκα στην ΑΕΚ, η οποία είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή, να σημειώσω και το μεγάλο… δώρο που πάει να κάνει ο Νίκολιτς. Ο Σέρβος έχει καταφέρει να γυρίσει το κλίμα με εντυπωσιακό τρόπο, όχι μόνο με τις νίκες και το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του αλλά και με το πώς «κερδίζει» παίκτες συνεχώς. Ο Πινέδα θυμίζει τον χαφ της πρώτης χρονιάς του Αλμέιδα, ο Γκατσίνοβιτς… αναστήθηκε και τώρα βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο και από τον Λιούμπιτσιτς. Μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες ήταν τελειωμένος, τώρα όμως εξελίσσεται σε πολύτιμο παίκτη για την ομάδα. Και είναι τεράστια υπόθεση για την ΑΕΚ αυτό καθώς μιλάμε για παίκτη που είχε κοστίσει 4 εκατ. ευρώ, επένδυση που έμοιαζε χαμένη. Δεν είναι όμως.

Η ώρα του Ιβάν

Μεταγραφές και μάλιστα δυνατές, ποιοτικές, που θα βοηθήσουν πραγματικά την ομάδα, χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και το βλέπουν όλοι. Ο Λουτσέσκου έκανε ό,τι μπορούσε με το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του και έχει καταφέρει να έχει τον «δικέφαλο του βορρά» κοντά στην κορυφή καθώς πλησιάζουμε στον Ιανουάριο. Από εδώ και πέρα επομένως θα πρέπει να αναλάβει ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο έτος που θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα πρέπει να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα τον Ιανουάριο για να καταφέρει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι όμως, δυνατές μεταγραφές θα πρέπει να γίνουν και για το επικοινωνιακό, γιατί ο Μυστακίδης έχει ήδη μπει δυνατά στο μπάσκετ.

Οι 4 που ζήτησε ο Μπενίτεθ

Στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ έχει απογοητευθεί με πολλά πράγματα που βλέπει από τους παίκτες του και κάποιοι θα βρεθούν προ εκπλήξεων τον Ιανουάριο. Δεν το συζητάμε για το προσεχές καλοκαίρι, εκεί θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ. Η αρχή όμως θα γίνει τον Ιανουάριο, με τον Ισπανό προπονητή να έχει ζητήσει, για αρχή, τέσσερις μεταγραφές: Αριστερό μπακ, χαφ, εξτρέμ και τερματοφύλακα. Ο Μπενίτεθ έχει πάρει εγγυήσεις από τον Αλαφούζο, στον οποίο έχει εξηγήσει και ο Φράνκο Μπαλντίνι ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές, οπότε ο Ιανουάριος θα είναι… καυτός μήνας για τους «πράσινους», οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία για την ενίσχυσή τους.

Με ήσυχη τη συνείδησή του ο Χιμένεθ

Πολύ ήρεμος, από ό,τι μαθαίνω, είναι ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε τον Άρη σε μια δύσκολη κατάσταση, έγινε ακόμη δυσκολότερη στη συνέχεια με τους τραυματισμούς και με το όλο κλίμα που επικρατεί γύρω από την ομάδα, κατάφερε όμως να κρατήσει ενωμένα τα αποδυτήρια και έβγαλε… αναίμακτα τα συνεχόμενα ντέρμπι που είχε. Στο κύπελλο με τον ΠΑΟΚ ισοφαρίστηκε στην τελευταία φάση, στο πρωτάθλημα έγινε ό,τι έγινε με τη διαιτησία στην Τούμπα και κόντρα στον Ολυμπιακό πήρε την ισοπαλία. Οι περισσότεροι έβλεπαν την καταστροφή να έρχεται σε αυτά τα τρία ματς, δεν έγινε όμως έτσι και ο Χιμένεθ περιμένει να δει αν ο Καρυπίδης θα κάνει πράξη τις επιθυμίες του για τον Ιανουάριο.

Απαντάει στον ΠΑΟΚ ο Άρης

Στον μπασκετικό Άρη, τέλος, υπάρχει έντονη κινητικότητα και ο λόγος είναι ο ΠΑΟΚ. Το δυνατό μπάσιμο του Μυστακίδη, με τη μία μεταγραφή να κλείνει μετά την άλλη, δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον συμπολίτη, ο οποίος θα προσπαθήσει να απαντήσει. Το πώς, ποιος ή ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποκτηθούν, δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Ο Ρίτσαρντ Σιάο πάντως, μετά την εξόφληση των χρεών της ΚΑΕ, έχει δώσει εντολή να γίνει ό,τι πρέπει για την ενίσχυση του ρόστερ. Οι «κίτρινοι» δεν θέλουν να ξεφύγουν οικονομικά, να κυνηγήσουν υπερβολές, ψάχνουν όμως για παίκτες που θα ενισχύσουν πραγματικά την ομάδα και τα πρώτα ονόματα υποψήφιων στόχων δεν θα αργήσουν να κυκλοφορήσουν.