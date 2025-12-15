Ιδιαιτέρως απελπισμένοι είναι οι καταναλωτές που βλέπουν συνεχώς τις τιμές των οπωροκηπευτικών να ανεβαίνουν.

Η ακρίβεια στα φρούτα και λαχανικά στην Ελλάδα παραμένει υψηλή, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (έως και 43% σε δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του 2025) και την ελληνική αγορά να προσαρμόζεται πιο αργά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρόλο που υπάρχουν πιέσεις για μείωση, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν και άλλες κατηγορίες τροφίμων όπως ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και λάδι.

Μέσα σε έναν χρόνο τα φρούτα έχουν πάρει αύξηση 9% σύμφωνα.

Όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αιτίες της αύξησης των τιμών είναι:

το αυξημένο κόστος παραγωγής (ενέργεια, λιπάσματα)

το εμπορικό κόστος και μεσάζοντες

η κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην παραγωγή.

Σημειώνεται πως η τιμή στα μαρούλια αυξήθηκε σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ κατά 90% ενώ η τιμή στα αγγούρια κατά 120%.

Δείτε το σχετικό βίντεο