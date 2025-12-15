Σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, ο Ρεμί Καμπελά εμφανίζεται έτοιμος να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, μόλις οκτώ μήνες μετά την άφιξή του στον Πειραιά. Όπως αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής περιβάλλοντος, προκειμένου να βρει μεγαλύτερο ρόλο και αγωνιστική σταθερότητα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Ouest-France, ο Καμπελά έχει ήδη καταλήξει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ναντ για να επιστρέψει στη Ligue 1. Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο πρόωρης αποδέσμευσής του.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή, καθώς το συμβόλαιο του Καμπελά με τους «ερυθρόλευκους» έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις. Ο Ολυμπιακός καλείται να αποφασίσει για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη.