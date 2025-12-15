Η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ οδηγεί σε ιδιότυπο Grexit, ανέφερε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Απαντώντας σε βουλευτές της αντιπολίτευσης που τάσσονται «αναφανδόν με τα αιτήματα των αγροτών, ένα από τα οποία είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην υπαχθεί στην ΑΑΔΕ, πάει να πει ότι έρχεστε και αναιρείτε τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναυαγεί το σχέδιο, και δεν αποδίδονται οι ενισχύσεις. Αυτό σημαίνει αγροτικό Grexit, και σταματήστε να κοροϊδεύετε τους αγρότες και την κοινωνία», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Όπως εξήγησε, η αναφορά του σε «ιδιότυπο αγροτικό Grexit» σχετίζεται με τη συμφωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο έχει συμφωνηθεί από το 2024, και υλοποιείται, για τον οργανωσιακό μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προβλέπει ακριβώς αυτή την αναδιάρθρωση, επί τω δικαιώτερο, της κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων στους πραγματικούς αγρότες».