Οι φίλοι του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία χρειάστηκε να ξοδέψουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό για να καταφέρουν μια χειραψία ή μια αναμνηστική φωτογραφία με τον «Pulga».

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε την τριήμερη περιοδεία του στην Ινδία στο Νέο Δελχί, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στην Καλκούτα, όπου επικράτησε πρωτοφανής κοσμοσυρροή. Τη Δευτέρα (15/12), χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν στάδιο της ινδικής πρωτεύουσας για να δουν από κοντά τον Αργεντινό σταρ της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Μέσι, έχοντας στο πλευρό του τους συμπαίκτες του στην αμερικανική ομάδα, Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο Ντε Πολ, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, μοίρασε μπάλες προς τις κερκίδες, έπαιξε με παιδιά, αντάλλαξε πάσες και υπέγραψε αυτόγραφα, με το κοινό να φωνάζει ασταμάτητα το όνομά του.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούσαν μια πιο προσωπική εμπειρία με τον Αργεντινό θρύλο έπρεπε να πληρώσουν αδρά. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, το κόστος για χειραψία ή φωτογραφία με τον Μέσι ανερχόταν στα 11.000 δολάρια, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Το συγκεκριμένο πακέτο, που διατέθηκε σε περιορισμένο αριθμό, περιλάμβανε προσωπική συνάντηση με τον παίκτη, ατομική φωτογράφιση, πρόσβαση σε premium θέσεις της εκδήλωσης, καθώς και υπογεγραμμένη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Messi’s GOAT Tour of India | Day 3 | Arun Jaitley Stadium 🇮🇳⚽



A truly special moment as football legend Lionel Messi steps onto the pitch and shares the game with the youngsters present at the stadium.



Pure inspiration, unforgettable memories!



Take a look 👀✨#MessiInIndia… pic.twitter.com/yK5TXySolm — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 15, 2025

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξαν και κλειστές, ιδιωτικές συναντήσεις για εταιρείες και VIP προσκεκλημένους, με το κόστος να εκτοξεύεται έως και το ένα crore ρουπιών, δηλαδή περίπου 120.000 δολάρια.

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό είχαν σαφώς πιο προσιτές τιμές, με τα εισιτήρια να ξεκινούν από περίπου 3.500 ρουπίες (περίπου 42 δολάρια), σύμφωνα με τους διοργανωτές. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή και οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας ολοκλήρωσε έτσι την πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία μετά το 2011, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.