Μετά την παραίτησή του από την ηγεσία της Συρίας και τη «χρυσή εξορία» του στη Μόσχα, ο Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται ότι αποφάσισε να ασχοληθεί ξανά με τις ιατρικές του σπουδές. Συγκεκριμένα, ο ηγέτης του τελευταίου μπααθιστικού καθεστώτος της Μέσης Ανατολής φέρεται να έχει αρχίσει να παρακολουθεί ξανά μαθήματα οφθαλμολογίας, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή.

«Μελετά ρωσικά και κάνει ένα φρεσκάρισμα στην οφθαλμολογία του», δήλωσε ένας φίλος της οικογένειας που διατηρεί επαφή μαζί τους. «Είναι ένα πάθος του. Προφανώς, δεν χρειάζεται τα χρήματα. Ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Συρία, συνήθιζε να ασκεί την οφθαλμολογία του τακτικά στη Δαμασκό», πρόσθεσε, υπονοώντας ότι οι ελίτ κύκλοι της Μόσχας θα μπορούσαν να είναι οι νέοι πελάτες του.

Έναν χρόνο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του στη Συρία, η οικογένεια του Άσαντ ζει μια απομονωμένη και ήσυχη ζωή γεμάτη πολυτέλεια στη Μόσχα. Φίλοι της οικογένειας, πηγές από τη Ρωσία και τη Συρία, καθώς και διαρροές δεδομένων, πρόσφεραν μια σπάνια εικόνα για τη ζωή της οικογένειας που κάποτε κυβέρνησε ολόκληρη τη Συρία.

Η «χρυσή» εξορία

Σύμφωνα με δύο πηγές, η οικογένεια Άσαντ πιθανότατα διαμένει στην πολυτελή περιοχή Ρούμπλιοφκα, στη Μόσχα. Εκεί κανείς μπορεί να συναντήσει προσωπικότητες όπως ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος διέφυγε από το Κίεβο το 2014 και φέρεται να ζει στην περιοχή.

Πάντως, ο Guardian αναφέρει πως η οικογένεια Άσαντ δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, καθώς μετά τον αποκλεισμό τους από το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω των δυτικών κυρώσεων το 2011, μετέφεραν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους στη Μόσχα.

Παρά την άνετη διαμονή τους, η οικογένεια είναι αποκομμένη από τους ελίτ κύκλους της Συρίας και της Ρωσίας. Η αιφνίδια φυγή του Μπασάρ από τη Συρία άφησε τους συνεργάτες του να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι, ενώ οι Ρώσοι «χειριστές» του τον εμποδίζουν να επικοινωνήσει με ανώτατα στελέχη του καθεστώτος.

Η «ψυχρή» ρωσική ελίτ

«Η ζωή του είναι πολύ ήσυχη», δήλωσε φίλος της οικογένειας. «Έχει ελάχιστη, αν όχι καμία, επαφή με τον έξω κόσμο. Επικοινωνεί μόνο με μερικούς ανθρώπους που βρισκόντουσαν στο παλάτι του, όπως ο Μανσούρ Αζάμ (πρώην υπουργός Προεδρίας της Συρίας) και ο Γιασάρ Ιμπραήμ (κύριος οικονομικός συνεργάτης του Άσαντ)».

Μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν και η πολιτική ελίτ της Ρωσίας θεωρούν «ασήμαντο» τον Άσαντ. «Ο Πούτιν έχει λίγη υπομονή για ηγέτες που χάνουν τον έλεγχο της εξουσίας και ο Άσαντ πλέον δεν θεωρείται μια πλέον επιδραστική προσωπικότητα που αξίζει να καλέσεις σε δείπνο», είπε.

Ο Άσαντ διέφυγε μαζί με τους γιους του από τη Δαμασκό τις πρώτες ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς οι Σύροι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα από βορρά και νότο. Συνοδευόμενοι από ρωσική στρατιωτική φρουρά, μεταφέρθηκαν στη ρωσική αεροπορική βάση Χμέιμιμ, από όπου απομακρύνθηκαν από τη χώρα.

Αρχικά, η οικογένεια Άσαντ ήλπιζε ότι θα μετακομίσει από τη Μόσχα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς δυσκολεύονταν να ενταχθούν στους ρωσικούς κοινωνικούς κύκλους, διότι δεν μιλούσαν ρωσικά. Ωστόσο, πλέον η οικογένεια φαίνεται να έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι μια μόνιμη μετακόμιση δεν θα είναι εύκολη, καθώς ακόμη και τα ΗΑΕ, που φιλοξενούν πολλά από τα αμφιλεγόμενα μέλη της παγκόσμιας ελίτ, δυσκολεύονται να υποδεχτούν τον Άσαντ.